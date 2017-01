«En este momento, Patxi es la primera vía», respaldan en el PSE

A nadie en el PSE ha sorprendido la candidatura de Patxi López. Algunos, los más cercanos, conocían sus intenciones desde hace más de un mes. Y otros, no tanto, barruntaban que algo se estaba cociendo en sus filas después de que el partido saltara por los aires en octubre y de que los vascos más 'sanchistas' comenzaran a tomar distancia respecto del ex secretario general. Aunque ayer el primer candidato a las primarias rehuyó de etiquetas, sus compañeros de la dirección en Euskadi no han tardado en alinearse con el 'patxismo'. La primera, la secretaria general, Idoia Mendia, que a través de Twitter calificó como «excelente noticia» el paso al frente dado por López.

La confirmación de ese respaldo, que las personas consultadas creen que en Euskadi será mayoritario, puede vislumbrarse en el primer mitin de su carrera a la secretaría general del PSOE que ofrecerá el próximo sábado en su «casa», en Portugalete. De momento, los apoyos han ido llegando por otras vías. El mensaje de Mendia, que además de apoyar a López, aplaude que se «abra el debate de las ideas que necesita el PSOE», fue apoyado por varios cargos públicos del PSE que difundieron el mensaje. El líder en Gipuzkoa y ahora consejero en el Gobierno Vasco de coalición, Iñaki Arriola, no lo hizo por las redes sociales, pero sí en conversación con este periódico. «Patxi López es la primera vía en este momento», respaldaba ante las incógnitas sobre Susana Díaz o Pedro Sánchez, convencido de que «es un candidato ganador, respetado por la militancia y con capacidad de unir e integrar» a las diferentes sensibilidades socialistas en torno a un proyecto unitario.

Arriola es de los que conocía desde hace tiempo, no desvela cuánto, la reflexión que estaba haciendo López, y de los que tras la crisis abierta en octubre mostró su lealtad a la gestora, como el resto de la dirección del PSE, pese a no compartir algunas de sus decisiones. Y lanzada ya la candidatura, se mantiene a la expectativa sobre si habrá más candidatos, aunque descarta la opción de un «choque norte-sur». «El voto es individual».

La secretaria general del PSE califica de «excelente noticia» que López «abra el debate de ideas»

El diputado por Gipuzkoa se alineará con «un proyecto de país y que profundice en la democracia interna»

A la expectativa también está, pero por conocer el detalle del proyecto de López y despejar la duda sobre el resto de candidaturas, Odón Elorza, una de las voces que se ha rebelado con más contundencia contra «los intentos de algunas élites del PSOE» de «cerrar en falso el debate» y las heridas abiertas. No se declara 'sanchista', de hecho nunca lo fue. «Soy un socialista vasco», recalca. Pero le gustaría que el ex secretario general concurriera a las primarias para defender, con «rectificación de algunos errores», el «proyecto de país, socialdemócrata y que profundice en la democracia interna» del partido que cree que Sánchez defendió a la hora de plantarse ante la investidura de Rajoy.

Elorza se mantiene cauto ante la opción de Patxi López. «Hay que esperar a ver sus propuestas concretas». Pero de inicio alienta la candidatura de Sánchez como voz del «espíritu de rebeldía democrática y de cambio radical en la forma de hacer y sentir la política» que están promoviendo algunos grupos de militantes, desde donde Sánchez dijo querer reconstruir su liderazgo. El diputado por Gipuzkoa asegura desconocer las intenciones de Sánchez, pero anima a unas primarias «abiertas», en las que se dé «una batalla de ideas sobre la concepción de España, el Estado plurinacional y un liderazgo incluyente e integrador». Si no, advierte, la crisis en el partido «se cerrará en falso».