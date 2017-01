«Estamos viendo unos brotes de kale borroka ciertamente nostálgicos del mundo terrorista»

Se presenta en La Concha alabando las vistas de una bahía capaz de inmortalizar cada instante. Casado con una guipuzcoana, Javier de Andrés (Vitoria, 1967) visita cada vez que puede la ciudad para poder desconectar de la vorágine política. Esa misma que no va a poder rehuir desde que ha sido designado como eslabón entre la Administración central y las instituciones vascas. Su figura como delegado del Gobierno en Euskadi, asegura, buscará concitar la colaboración entre los ejecutivos vasco y estatal.

-¿Su designación como delegado del Gobierno en Euskadi es un claro mensaje para engrasar relaciones con el Ejecutivo de Urkullu?

-Ante las particularidades del País Vasco se ha pensado que yo, que he tenido una experiencia en la gestión y que conozco la Administración vasca, podía ejercer un papel adecuado.

-Sin embargo, se ha reabierto el debate sobre la utilidad de la figura del delegado del Gobierno. ¿Realmente es necesaria su función?

-Hay más de 11.000 trabajadores públicos de la Administración del Estado en el País Vasco, y la propia Constitución establece que un delegado lleve la dirección de esos equipos humanos. Además, creo que es muy importante que la Administración central dé la cara aquí. No sería razonable pedirle al lehendakari que diera explicaciones sobre los actos del Gobierno de España en Euskadi.

«Haber recurrido la Ley de Adicciones no debería ser objeto de conflicto con el PNV»

-¿Logrará apaciguar los ánimos después de las tiranteces que hubo durante la anterior legislatura entre el Gobierno Vasco y Urquijo?

-En todo este asunto se ha puesto el foco en que lo grave es que se recurra a la Justicia, cuando lo grave es que se está incumpliendo la legislación. Y eso ha sucedido con frecuencia. Nadie se puede extrañar que se recurran leyes cuando dentro del País Vasco hay un sector político que se enorgullece de incumplir la ley y de estar siempre en el margen de la legalidad. Lo deseable es que hubiera una Administración que fuera leal a la normativa, y aún hay mucha gente dentro de la actividad política vasca que no piensa así.

-Aunque su talante, en principio, sea más conciliador, ¿presentará recursos contra leyes vascas si lo ve conveniente?

-La Administración del Estado no va a renunciar a un arbitraje judicial, como tampoco lo hace el Gobierno Vasco. De hecho, el Ejecutivo autonómico ha recurrido más leyes del Estado que a la inversa. Eso demuestra que también tiene confianza en la Justicia. Sin embargo, hay voluntad por parte de ambos gobiernos para intentar resolver los problemas en las comisiones bilaterales donde se plantean los problemas.

-¿Haber retirado el recurso contra la Ley Municipal es un primer paso para materializar ese deshielo?

-El paso realmente importante es que haya habido un acuerdo en esa comisión bilateral. Ojalá haya muchos más casos en los que se lleguen a acuerdos de este tipo. Además, creo que es una buena señal y que puede afectar a otras leyes y a otros casos para así evitar los recursos constitucionales, que a nadie le interesan.

-Sin embargo, no se ha seguido por la misma senda con la Ley de Adicciones, recurrida ante el TC.

-El problema de esta ley es que se pretende regular un elemento que es un tráfico prohibido, el cannabis, y no podemos renunciar a la exigencia de la legalidad. Desde el Gobierno se entiende que debe prevalecer la defensa de la salud pública, y estas sustancias son muy perjudiciales.

-¿La decisión de llevar esta norma hasta el alto tribunal puede perjudicar la 'operación diálogo' entre el PNV y el PP?

-No se da el escenario más deseable, pero es una apelación a la ley. Sin embargo, a nadie le tiene que preocupar que la relación cambie; no debería ser objeto de enfrentamiento. De hecho, seguimos teniendo la misma voluntad de mantener conversaciones.

-¿Serán las negociaciones presupuestarias entre el PNV y el PP el termómetro para calibrar hasta qué punto existe un grado de entendimiento entre ambos partidos?

-Puede haber voluntad y un ánimo por ambas partes para llegar a acuerdos tanto para los Presupuestos nacionales como para las cuentas vascas. Pero estoy convencido de que ni una ni otra fuerza van a reducir exclusivamente su relación a un apoyo tan tangencial en los presupuestos. Si hay acuerdos serán fruto de debates mucho más amplios relacionados con la gestión política.

-Pero, ¿será una condición 'sine qua non' que su partido apoye las cuentas vascas si el PNV hace lo propio con los Presupuestos estatales?

-Son cosas distintas y no conviene mezclarlas, porque sería una error. Nosotros, por ejemplo, acabamos de votar en contra de los presupuestos forales de Álava, que han salido hacia delante con los votos de EH Bildu. Quién sabe si sucederá lo mismo en el Parlamento Vasco, aunque no sería lo mejor para dar estabilidad al Gobierno. Hay otras alternativas.

ETA, el desarme y la dispersión

-¿Y cree que pueden pactar con los nacionalistas dejando a un lado el debate sobre el desarme de ETA y la política penitenciaria?

-Nuestra postura es clara: vamos a seguir una vía que está dando muy buenos resultados. Y el Gobierno de España no quiere perder la línea de éxitos que está teniendo en ambos sentidos. En materia de desarme, no veo nada negativo a que la Policía se incaute de esas armas que, además, representan material probatorio en materia judicial si han sido utilizadas en atentados. En relación a la política penitenciaria, se procura que no haya una organización jerárquica que impida a los presos poder abandonar la disciplina de una organización criminal, y así liberar individualmente a cada uno de los reclusos de la presión terrible que aún ejerce ETA sobre ellos. Porque la organización terrorista les quiere seguir teniendo mediatizados y evitar que haya oportunidades de reinserción.

-(...)

-El Gobierno tiene que continuar en la misma senda, aunque la posición del PNV puede ser discrepante, como ya lo fue en tantas ocasiones cuando había una actividad violenta de ETA. El PNV siempre alentó a que hubiese voluntad de negociación política entre la banda y el Gobierno pero, desde luego, el éxito que se ha tenido en relación a ETA ha sido siempre el de no entrar en su juego.

-¿No cabe ninguna posibilidad de acercar los presos a Euskadi?

-Sí hay una posibilidad, y es que los presos de ETA entren en la normalidad de cualquier otra persona que está condenada y en régimen penitenciario: decidir abandonar el sometimiento a una organización criminal. Y para que eso suceda es lógico que se separe a las personas que han formado parte de la organización. Primero, para evitar sometimientos internos dentro de la banda y que el propio preso pueda reinsertarse; segundo, para impedir la propia continuidad que pudiera haber de la actividad criminal.

-¿No le preocupa que una parte de la sociedad vasca les observe a ustedes como un obstáculo para alcanzar definitivamente la paz?

-Lo que la sociedad vasca tiene que ver es que la política que ha tenido éxito y la que ha concluido con la desaparición de ETA ha sido la del cumplimiento de la legalidad que han llevado a cabo tanto los gobiernos del PP como los del PSOE.

-Hay también quien observa la operación policial de Luhuso como un impedimento para el desarme.

-Yo no lo veo así. Es posible que ETA pretendiera hacerlo por sí misma, no lo sé, pero lo cierto es que había una oportunidad de incautar armas y así se hizo. Lo que sucedió en Luhuso fue una vía para desarmar a ETA completamente adecuada.

-¿Cree que se logrará el desarme a lo largo de este año?

-La situación en la que está ETA, tanto de personal como económica, no le permite prolongar por mucho más tiempo esta posición que vive. También las operaciones contra su armamento que ha llevado a cabo las policías francesa y española sirven para consolidar el final de la banda. Así que sí, el desarme se va aproximando.

-Ahora que lo menciona. ¿Podría cuantificar cuántos policías nacionales y guardias civiles hay en activo en Euskadi?

-La cifra es variable. Lo que sí ha habido es un cambio en las funciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que tuvieron un papel relevante en la lucha contra el terrorismo de ETA. Hoy sigue habiendo una actividad en ese sentido por los brotes que existen de violencia callejera y la posibilidad de que hubiera agrupamientos.

-¿Teme que haya una disidencia en el seno de ETA?

-Hay una parte de ese mundo que no termina de ver con claridad el final de la banda. Estamos viendo unos brotes de kale borroka que afortunadamente no tienen grandes consecuencias, pero sí están produciéndose fenómenos violentos ciertamente nostálgicos del mundo terrorista. Y hay que estar atentos a ellos, para tener constancia de si están funcionando individualmente o en clave de colaboración criminal.

-¿Y no contemplan una reducción de los efectivos una vez que ETA ya está inactiva?

-No. De hecho, se está aprovechando la experiencia que se obtuvo en la lucha contra ETA para la lucha contra el terrorismo yihadista.

-Usted apeló en su discurso de investidura al derecho de las víctimas en el ámbito municipal. ¿Es que se está vulnerando?

-Varios ayuntamientos participan en homenajes y en actos de celebración de encuentros con terroristas que han participado en acciones criminales de ETA. Y no podemos aceptar esa actitud municipal, que se aliente a los criminales. Además, hay una contradicción dentro de este mundo radical: se hacen estos homenajes y a la vez piden la superación de aquel momento histórico como si fuera un hecho concluido.

-Le quedan cuatro años para demostrarlo pero, ¿cuáles serán las potencialidades de su gestión?

-Desde la gestión más formal, querría incrementar el personal del Departamento de Extranjería, porque hay una demanda permanente en este asunto. Pero, sobre todo, me gustaría que hubiera una mejora en la coordinación entre las administraciones vasca y estatal en algunas materias especialmente sensibles, como el terrorismo internacional.