Sare llama a acudir a una marcha «plural» que «no es de la izquierda abertzale»

La tradicional y multitudinaria manifestación de principios de enero en favor de los derechos de los presos volverá a llenar esta tarde las calles de Bilbao. Por segundo año consecutivo, la red ciudadana Sare, que agrupa a personas de distintas sensibilidades, será la encargada de organizarla con el reto de escenificar la existencia de una «mayoría social» en Euskadi contraria a la dispersión y a la actual política penitenciaria del Gobierno del PP. En un último llamamiento a la participación, su portavoz, el exconsejero vasco por EA Joseba Azkarraga, precisó ayer que esta marcha es «plural» y no un acto de la izquierda abertzale, como justifican partidos como PNV, Podemos o Ezker Anitza-IU para no acudir.

Programa 17.30 horas. Partirá de La Casilla y terminará en el Ayuntamiento hora y media después. Pancarta. La portarán expresos, la viuda de un ertzaina asesinado por ETA, o la hija de Brouard, asesinado por los GAL. Comunicado leído por los periodistas Nerea Alias y Andoni Aizpuru.

Pese a ello, Sare confía en lograr una respuesta masiva a la convocatoria de la marcha, que arrancará a las cinco y media de la tarde desde la plaza de La Casilla y finalizará ante el Ayuntamiento de la capital vizcaína, bajo el lema 'Yo denuncio'. Las previsiones de los organizadores son buenas y, aunque relativizan la importancia de las grandes cifras, no descartan que sea la más concurrida de los últimos años, superando el número mágico de 100.000 asistentes. La cantidad de autobuses fletados hacen a Sare ser optimista, a falta de comprobar la influencia de la mala meteorología prevista.

En su comparecencia de ayer en Bilbao, Azkarraga mostró su absoluto respeto a los partidos que no se han adherido, aunque pidió que esa actitud sea «recíproca porque no se puede justificar la ausencia de la manifestación en base a que supuestamente es convocada por una opción política determinada. No es así, la convoca Sare, que es una red ciudadana plural», insistió.

Lista de adhesiones

Para Azkarraga, el ejemplo de la pluralidad de Sare son las cien personas que suscribieron el llamamiento a participar en esta marcha o las trece personas que portarán la pancarta, «que pertenecen a ideologías políticas diversas». Además de expresos como Juan Mari Olano, estarán en la cabecera Rosa Rodero, viuda del ertzaina asesinado por ETA, Joseba Goikoetxea, y Edurne Brouard, hija del exdirigente de HB Santi Brouard asesinado por los GAL. Entre quienes se adhieren figuran la exconsejera socialista Gemma Zabaleta o miembros de CC OO. También la líder de Podemos Euskadi, Nagua Alba, anunció su presencia pero a título individual. Sí respalda la convocatoria la coalición abertzale EH Bildu. Los periodistas Nerea Alias y Andoni Aizpuru, presentador del tiempo en ETB1, leerán el comunicado final.

Por otra parte, el Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión (ATA), crítico con la estrategia de Sortu, cree que acogerse por parte de los presos de ETA a beneficios penitenciarios supone «fortalecer la opresión de los Estados». Además, denuncia «las obligaciones impuestas para acceder a determinados beneficios».