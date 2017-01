Los presos de ETA animan a participar en la manifestación del sábado en Bilbao

Si hacemos el caso que nos hicisteis vosotros, al pueblo en general y a Euskadi en particular, en vuestra defensa no soldán ni los lagartos. El clamor de toda España en defensa de la vida de Miguel Ángel Blanco, todavía está presente en la gente que ama la vida y la paz de todos y para todos. Vosotros no vais en la misma dirección. Preferís ejecutar al que no es de vuestra cuerda y ahora pedís clemencia al pueblo que quisisteis aniquilar. Venga ya...........................................