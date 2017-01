Zoido no abordará cambios para los presos de ETA hasta que pidan perdón y colaboren con la Justicia

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este lunes que no abordará cambios en la política penitenciaria para los presos de ETA hasta que pidan perdón y colaboren con la Justicia. "No he hablado con el Gobierno vasco en absoluto del tema de presos", ha comentado en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.

"La política penitenciaria del PP es siempre muy clara: ETA tiene que disolverse o los presos romper cualquier vínculo con ETA", ha señalado Zoido, que además ha dicho que los miembros de la banda tienen que "arrepentirse de forma expresa, entregar las armas, pedir perdón a las víctimas y resarcir sus responsabilidades penales". "A partir de ahí", ha enfatizado, "hablemos".

Zoido ha abogado por "recuperar el espíritu de la Transición", aludiendo a la Ley de Política Penitenciaria en vigor y que fue la primera norma legislativa aprobada con amplia mayoría por las Cortes tras la restauración de la democracia.

El ministro ha sido preguntado por la propuesta del PNV para facilitar el acercamiento de presos de ETA y de que sean traspasadas las competencias en política penitenciaria. "Todavía no está acordado", ha dicho al respecto Zoido, asegurando que "en absoluto" sea un tema que haya tratado ya con el Ejecutivo vasco.

Zoido se ha referido a la propuesta de diálogo entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el lehendakari, Iñigo Urkullu. "Primero hay que cumplir con estas exigencias, luego nos sentaremos a hablar", ha insistido reconociendo que "al final se podría llegar a un acuerdo".

Este lunes, Urkullu ha afirmado que el pasado 29 de diciembre recibió la respuesta del presidente Mariano Rajoy a la carta que le había remitido previamente y en la que el jefe del Ejecutivo se mostraba dispuesto a mantener un encuentro con él.