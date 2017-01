El PNV no ve «ni un solo elemento» para aprobar las cuentas

El PNV advirtió ayer al Gobierno del PP que «ahora mismo» no hay «nada» que le lleve a apoyar los Presupuestos Generales del Estado para 2017. Fuentes del partido jeltzale recordaron que «la negociación no ha empezado porque todavía no toca», pero destacaron también que «por el momento no hay ni un solo elemento que nos lleve a aprobar los Presupuestos». Sin embargo, las mismas fuentes afirmaron que el PNV no se cierra a negociar las cuentas «ni a, llegado el momento, aprobarlas» si es a cambio de «una buenísima contrapartida» para Euskadi.

Por otro lado, Mariano Rajoy sigue lanzando guiños al PSOE para que facilite los Presupuestos. «Voy a hacer un esfuerzo para intentar que sean unos Presupuestos en los que todo el mundo se sienta cómodo», anticipó ayer.