Gogora comienza con el libro 'El siglo de Luis Ortiz Alfau' la colección Memoriak

El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora ha presentado este miércoles el libro 'El siglo de Luis Ortiz Alfau' --en el que este 'gudari' relata lo vivido en la guerra civil y el franquismo--, con el que comienza la colección 'Memoriak', que recopilará "historias de memoria sobre lo acontecido en Euskadi a lo largo de los últimos años". El protagonista de la obra ha afirmado que "la memoria histórica la han tenido hasta hoy guardadita en un cajón", pero cree que "se está ganando esta batalla".

Durante la presentación de esta biografía en Bilbao, la directora de Intituto Gogora, Aintzane Ezenarro, ha señalado que, con la colección 'Memoriak', se trata de transmitir la memoria del "pasado reciente", sobre todo, "a las nuevas generaciones", y ha destacado que son relatos de "la vulneración de los derechos humanos y la manera de afrontarlos".

Ezenarro ha recordado que, en este primer libro de este "puzzle de la memoria democrática de Euskadi", se cuentan los cien años de vida de Luis Ortiz, durante los que ha vivido "multitud de episodios, muchos de ellos muy tristes", ya que narra su paso por la guerra civil, los campos de concentración, el franquismo y su lucha por la recuperación de la memoria histórica.

Además, ha subrayado que el autor del libro es Ander Izagirre, periodista que ha escrito sobre temas muy diferentes tras viajar por todo el mundo y cuyo nexo común es el relato de "historia de vida de personas que viven en situaciones de vulneración de derechos humanos", como las víctimas de Chernobyl o las niñas que trabajan en las minas de Bolivia.

Por su parte, Izagirre ha asegurado que "las peripecias vitales de Luis son tan atractivas como para montar casi una película. Está presente en todos los escenarios en los momentos clave de los últimos 80 años de nuestra historia. Desde que empieza la guerra civil cuando tenía 19 años, está en el bombardeo de Gernika, está en Elgeta en la batalla de Intxortas, está en Francia, pasa por los campos de concentración".

El escritor ha afirmado que, de esta manera, "se recuperan historias que están un poco olvidadas" y se recuerdan cosas "que mucha gente no sabe" como que la Universidad de Deusto fue un campo de concentración.

"Luis tuvo que estar callado muchos años en el franquismo. Tuvo que pagar un soborno para que le quitaran la ficha de desafecto al régimen y poder trabajar", ha apuntado.

A su juicio, el protagonista de la obra "vuelve a revivir a los 87 años porque empieza a tener una presencia pública", empieza a contar su vida, su pasado, y a acudir a actos de memoria histórica". "Desde entonces no para, tiene mucha energía", ha añadido.

Ander Izagirre cree que "los acontecimientos históricos reviven a sus protagonistas y Luis, con cien años, está hecho un chaval". "La historia de Luis enseña lo que puede pasar hoy en día, lo que pasa cuando la democracia y los derechos humanos se pierden", ha manifestado, en alusión a los refugiados, a la gente que huye de guerras y a "las personas más débiles".

En el cajón

Durante su intervención, Luis Ortiz Alfau ha destacado la preocupación mostrada por el Ejecutivo vasco para que "todo lo que pasó en la guerra civil se sepa, lo que no han hecho nuestros gobiernos llamados 'democráticos'", en alusión a la Administración central. "La memoria histórica la han tenido hasta hoy guardadita en un cajón. Actualmente, creo que estamos ganando entre todos esta batalla", ha aseverado.

A su juicio, tras la guerra, los que lucharon contra Franco han tenido que estar "invernando como los osos" porque no han podido "hablar de nada". "Pero creo que estamos en la mejor época para que, entre todos, se evite que se puedan producir actos tan lamentables como ocurrieron en nuestra guerra", ha indicado.

Ortiz Alfau ha afirmado que también ha remitido "mucha documentación" a la juez argentina María Servini, que investiga crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, y ha asegurado que ésta le comunicó que tenía la impresión de que no se iba a "adelantar nada porque los gobernantes españoles habían dado orden al Ministerio de Justicia para que no dejen hablar" a las víctimas.

"Creo que estos días se ha sacado ya de los cajones la memoria histórica. Ahora vamos a intentar entre todos que la pongan arriba, que no se quede en el medio para ver si de una vez se sabe ya lo que pasó", ha apuntado. De esta forma, espera que "no vuelvan a ocurrir, no solo en España, sino en el mundo entero, estas guerras que son tremendamente duras".