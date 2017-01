La plataforma RecuperaPSOE defiende su legalidad ante las suspicacias de la gestora

La asociación RecuperaPSOE ha respondido este martes a la gestora del partido, quien había anunciado acciones legales contra esta plataforma, que está actuando de manera legal y sin utilizar símbolos del PSOE. Así lo han asegurado varias fuentes de esta iniciativa quienes precisan: "legítimamente pueden tomar las acciones que crean convenientes".

Las mismas fuentes explican que se han constituido de manera legal en el registro de asociaciones, cumpliendo con los pertinentes trámites legales y que su funcionamiento está respaldado por informes jurídicos. Al tener conocimiento de que la gestora ha emprendido acciones "administrativas y judiciales", fuentes de esta plataforma han asegurado que no utilizan los símbolos del partido ya que su logo no es el puño y la rosa, sino "un sobre de votación".

La asociación, que ha comenzado a funcionar en Twitter hace un par de semanas bajo el nombre de @recuperaPSOE, está formada por unos 60 militantes de distintas agrupaciones del PSOE y aseguran que su objetivo es "asesorar" a la gente que se quiere afiliar al partido y que está encontrando "muchísimos problemas" para hacerlo tanto a nivel presencial como en internet.

Explican que durante estos últimos quince días han recibido unas 300 quejas de ciudadanos que han intentado la afiliación y no han podido realizarla. "Nosotros no realizamos afiliaciones, sólo asesoramos", explican las citadas fuentes, que también aclaran que "cumplen con el mandato de que los militantes promuevan la afiliación al partido" y se preguntan "por qué la gestora no denuncia las dificultades que está habiendo para afiliarse".

Sin respaldar a ninguna candidatura Según estas fuentes, esta asociación no apoya a ningún candidato a las primarias. Han alegado que aún no los hay y que el equipo de voluntarios lo conforman personas que apoyaron a todas las candidaturas en las últimas primarias. "Hay mucha gente que se quiere afiliar y no pueden", han explicado al tiempo que han corroborado las quejas de unas 300 personas por intentar afiliarse tanto en las sedes como por internet pero sin lograrlo por fallos informáticos o porque los locales estaban cerrados. De hecho, en su cuenta de Twitter han mostrado intentos de afiliación a través del ordenador con comentarios como "esta persona está bloqueada y no puede afiliarse" o "error informático" junto a un teléfono de atención al militante. "Una persona ha llamado doce veces delante de mi a ese teléfono en una mañana y no ha logrado que nadie le contestara", ha afirmado una de estas fuentes. "Es indignante que haya gente que quiere afiliarse al partido y no pueda", ha exclamado para luego añadir que no hay afán de ir contra nadie. "Lo que queremos es que el proceso de primarias sea transparente", han asegurado.

Esta asociación ha alquilado un local en la misma calle de Ferraz, en el número 10, a 60 números de la sede central del PSOE en Madrid, aunque aseguran que este hecho ha sido "fortuito" ya que han elegido el local que "mejores condiciones" les ofrecía. La plataforma la sustentan, según aseguran, unos 60 afiliados que están realizando aportaciones de su "propio bolsillo" para sufragar los gastos del alquiler del local, 2.000 euros al mes.

"Todas las aportaciones están documentadas y acreditadas conforme a la Ley de Donaciones", afirman las citadas fuentes, que además aseguran estar asesorados por uno de los militantes que es abogado. Aún no ha abierto al público porque están acondicionando el local, pero la intención es hacerlo "probablemente la próxima semana" y la mantendrán "unos meses, lo que dure la campaña de afiliación". Creen que el "revuelo" se ha montado porque han puesto unos vinilos en un cristal.

El local de la discordia

La gestora socialista había solicitado a los servicios jurídicos del partido que analizasen la legalidad de esa oficina instalada en la madrileña calle Ferraz. La dirección interina del PSOE había decidido iniciar acciones "estatutarias, judiciales y administrativas" al sospechar que el local de los críticos puede suponer "una usurpación de la imagen, de las siglas y de los símbolos" del partido.

Por ello, había visto preciso adoptar "las medidas oportunas para velar por los derechos de los militantes y del partido", según han informado fuentes de la propia gestora. Y es que RecuperaPSOE había alquilado dicho local, a unos 500 metros de la sede federal, y en su escaparate había colocado un rótulo en letras rojas con el nombre de la plataforma y el lema "Afíliate. Que nadie decida por ti".

La pretensión de este grupo, crítico con la actuación de la gestora tras la dimisión de Pedro Sánchez el pasado 1 de octubre, es que se incremente la afiliación para que las próximas primarias, en las que se debe elegir al nuevo secretario general, tengan la máxima participación.