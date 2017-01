El PNV aprieta a la vicepresidenta para encarecer la negociación presupuestaria

Los intentos de deshielo entre PNV y PP no cuajan de momento. Pese a las reuniones y buenas palabras de las últimas semanas, las relaciones han vuelto a tensarse, dificultando la negociación presupuestaria en Madrid. El portavoz peneuvista en el Congreso, Aitor Esteban, llamó incluso la semana pasada a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para expresarle su «malestar» por las últimas actitudes del Ejecutivo tras anular el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), a petición del Estado, la jornada laboral de 35 horas instaurada por el Gobierno Urkullu, o el mantenimiento de los recursos a la OPE de la Ertzaintza. En este contexto, el PNV aprieta al Gobierno poniendo el precio de la negociación con Mariano Rajoy «muy alto». Solo se abrirá a apoyar los Presupuestos del Estado si el Ejecutivo del PP resuelve definitivamente la liquidación del Cupo, con entre 800 y 1.500 millones en juego, retira los recursos judiciales contra leyes vascas, y se impulsa el TAV con el soterramiento de la llegada a las capitales y el desbloqueo de las obras pendientes. También quiere rebajar la tarifa eléctrica de las empresas.

Fuentes del PNV consultadas por este periódico reconocen que «la semana pasada fue muy mala», con el varapalo judicial a las 35 horas, y por eso Esteban ha querido poner pie en pared con la llamada a Sáenz de Santamaría, principal interlocutora con el Gobierno Vasco. En Sabin Etxea entienden que el PP en Madrid está generando de nuevo «un clima de ilusión» parecido al de la investidura, haciendo ver que «el PNV va a aprobar los Presupuestos», señalan los medios consultados.

Vía PSOE

Pero la formación jeltzale está, a día de hoy, lejos de dar su apoyo a las cuentas públicas de Rajoy. El jarro judicial de agua fría de la semana pasada y la decisión del Gobierno central de no retirar los recursos contra la OPE de la Ertzaintza, poniendo en riesgo el futuro de varios cientos de agentes, provocan que el PNV pida un «precio alto» a cambio de sus cinco votos, que pueden ser decisivos para el PP si el PSOE decide no apoyar las cuentas, como señalan ahora desde Ferraz. Aunque Rajoy parece priorizar la vía socialista, que le garantiza la mayoría necesaria, el PNV mantiene abierta la puerta de la negociación presupuestaria, con el objetivo de «lograr el mayor beneficio posible para Euskadi». Los nacionalistas vascos entienden que, una vez desaparecido el «rodillo» de la mayoría absoluta, puede haber margen para lograr concesiones de Madrid.

En las últimas semanas se han celebrado reuniones, en el marco de la Comisión Mixta de transferencias y otros foros, y se han abierto vías de comunicación. Pero el PNV entienden que no fueron tan bien como ha trascendido públicamente pese a los acuerdos puntuales. En el caso del tren de alta velocidad, el desbloqueo del nudo de Bergara fue considerado positivo por el PNV pero cree que «iba de suyo». Sin embargo, en la cuestión del soterramiento en las capitales, no se pasó de compromisos genéricos no vinculantes.

Tampoco el PNV conoce «ni una línea» del proyecto presupuestario del Gobierno por lo que no tiene pistas de si son unas cuentas susceptibles de ser apoyadas. No obstante, los jeltzales consideran lógico que el Ejecutivo del PP se tome un tiempo para elaborar el Presupuesto y aguarda a que les remitan la información.

Este mes puede ser clave para observar si hay un cambio de actitud en Madrid. En enero, el Gobierno popular debe decidir si levanta dos de los recursos contra leyes vascas, los tramitados contra la Ley de Adicciones y la Ley Municipal. Será momento de medir si hay el «cambio de actitud» que exigen los peneuvistas. La cuestión del Cupo, que es la cantidad que se paga al Estado por las competencias no transferidas, también es vital para el Gobierno Vasco por la elevada cantidad de dinero en juego. No obstante, es un asunto complejo que va ligado a la financiación autonómica del resto de comunidades y que debe irse abonando en plazos.

Desde las filas del PP, el diputado por Bizkaia, Leopoldo Barreda, aseguró que el PNV debe decidir si quiere «contribuir al interés general» o estar «en un terreno ambiguo» en el que «con una mano se buscan acuerdos y con otra se siembra desconfianza». En una entrevista concedida a Onda Vasca, Barreda mostró su confianza en que haya voluntad de acuerdo y pacto, «como quiere el Gobierno de Rajoy».