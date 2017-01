Podemos Euskadi se distancia del pulso entre Iglesias y Errejón

Podemos arranca 2017 con la firma de una tregua entre sus dos líderes. A pesar de que el pulso entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón sigue vivo, a partir de ahora evitarán el cruce de acusaciones en público. Al menos, ese es el mensaje que lanzaron hace unos días para poner fin a la guerra desatada en Navidad. Conscientes del desgaste que supone para un partido que presume de nuevo y alternativo asumir las viejas fórmulas de los partidos tradicionales, ambos dirigentes tomaron la decisión de dejar de airear sus desencuentros. El partido morado afronta ahora un periodo en el que está obligado a acelerar el debate que enfrenta a sus dos líderes y, sobre todo, a plasmar esas diferencias en escritos que revelen las ideas que les separan.

Podemos Euskadi ha querido distanciarse del pulso Iglesias-Errejón. El secretario político del partido en Euskadi y diputado por Bizkaia en Madrid, Eduardo Maura, considera que la reacción de las bases a la trifulca navideña -que recriminaron a sus líderes enredarse en un tenso cruce de acusaciones-, ha sido definitiva y, por lo tanto, a Iglesias y a Errejón no les ha quedado más remedio que firmar una 'paz' temporal.

En poco más de un mes, la formación de los círculos deberá decidir cuál es su nueva hoja de ruta política y refundar su modelo de organización. Y lo hace en medio del más duro enfrentamiento entre familias -pablistas, errejonistas y anticapitalistas- que ha vivido el partido en su corta historia de vida. Maura apunta a que la diversidad en Podemos es «enorme» y no solo se reduce a los dos líderes. Señala que la diversidad es, de hecho, la marca de la casa y recalca que sería un grave error caer en el 'pablocentrismo' o en el 'iñigocentrismo'. «Hay que respetar esa pluralidad y trabajar a partir de ella, pero esa diversidad no se puede definir en dos 'ismos' que corresponden a dos amigos. Sería una injusticia. Lo cual no significa que no haya diferencias políticas, que las hay, y son importantes», asevera.

LAS CLAVES



LAS BASES «Conozco a muchos militantes que no son de ningún bando y no quieren elegir entre personas» NUEVO MODELO «En un mes, Podemos deberá decidir su nueva hoja de ruta y refundar su modelo de organización»

A juicio del secretario político vasco, esas diferencias tienen que ver con cuál debe ser la línea política en el ciclo postelectoral en el que se encuentra ahora la formación, con cuáles deben ser sus relaciones y en qué nivel deben codearse con los gobiernos progresistas que hay en las autonomías y en los diferentes municipios. «En definitiva, en reconocer qué cosas se han hecho bien o qué cosas se han hecho mal. Todo esto hay que debatirlo», explica, y añade que hay cuestiones en juego que son de la máxima importancia. «Es decir cuánta confianza somos capaces de generar en un contexto en el que todavía existe incertidumbre sobre cuáles son las opciones correctas para salir de esta crisis», afirma.

No obstante, Maura tiene claro que no peligra el futuro de Podemos tal y como auguran algunas fuentes. Aunque sí reconoce que se ha hecho una mala gestión de las redes sociales como, por ejemplo, los hashtags de toque de atención a los compañeros. Con la etiqueta #ÍñigoAsíNo, varios cargos partidarios de las tesis de Iglesias censuraron a Errejón por entrometerse en el relevo de López acordado por el líder de la formación morada en Madrid, Ramón Espinar. «Sabes que me gustan mucho tus ideas, pero la dinámica de fracción, familias y cuotas es vieja y divide Podemos. Compa, así no», le reprobó el secretario de Organización, Pablo Echenique, en su cuenta de Twitter. Mensaje que provocó una ola de indignación en la militancia. «Yo soy crítico no solo con todo esto sino que también me parece mal la sobreactuación un tanto afectada de algunas personas. No sé hasta qué punto ser gracioso aporta algo. Además conozco a muchos militantes que no pertenecen a ningún bando. Son de Podemos y no quieren elegir entre personas», censura.

En este sentido, el diputado vizcaíno insiste en que la dirección vasca no es pablista ni errejonista y afirma que solo aboga por un Podemos renovado, más descentralizado y maduro. Tiene la vista puesta en la asamblea de Vistalegre II, en la que espera que Euskadi tenga un protagonismo especial. Y hace hincapié en el «empeño personal» de la secretaria general vasca, Nagua Alba, en convocar su propia asamblea previa a la de Madrid. «Será la mejor manera de encontrar las ideas que le sirven a Euskadi. En Vistalegre va a haber un debate intenso sobre algunas materias claves para afrontar los próximos dos o tres años», concluye.