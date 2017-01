Madina asegura que «lo mejor para el PSOE es un congreso de unidad con un solo candidato»

Eduardo Madina ha regresado temporalmente a Bilbao, su ciudad natal. La que fuera estrella emergente del socialismo vasco vive distanciado de la dirección del PSE, con la que comparte pocos análisis políticos, y es diputado por Madrid. Derrotado por Pedro Sánchez en 2014, Madina rechaza que participase en ningún tipo de complot contra el exsecretario general. «No puedo hacer frente a todos los rumores. He estado en silencio dos años y no he hablado en dos años, no critiqué nada. Lo único que he hecho es ayudar a mi partido», constata en una entrevista que publica hoy El Correo. De cara al futuro evita mojarse sobre qué candidato reúne más opciones de liderar el PSOE, pero apuesta por un congreso de unidad.

El diputado bilbaíno explica que un comité federal fijará este mes de enero la fecha de dicho congreso que, previsiblemente, se celebrará a finales de mayo o principios de junio. Un periodo de tiempo en el que los socialistas tendrán tiempo de elaborar un documento y, una vez marcadas las líneas estratégicas, elegir quién es la persona idónea para dirigir el partido. No obstante, asegura que él todavía no sabe a quién votará y que, cuando llegue el momento, ya verá cuál es la opción que más le gusta. Defiende asimismo que «lo mejor para el PSOE sería un congreso de unidad con un solo candidato». Lo único que tiene claro es que él no se va a presentar. «Ya lo hice en 2014 y estas cosas se hacen una vez. El Partido Socialista tiene que mirar hacia adelante», confiesa.

Madina lamenta que su formación haya vivido un proceso de desdibujamiento en estos dos años y que los resultados electorales en Euskadi y Cataluña no hayan sido buenos. Tal y como explica, «el fallo del PSOE es que ha dejado de expresar de forma concreta y nítida cuál es su modelo de país y ha sido incapaz de convencer a una mayoría social porque el proyecto no estaba del todo claro». Sin embargo, reconoce que las heridas abiertas en el seno del partido en el congreso del pasado mes de octubre se van cicatrizando. La responsable de que «la temperatura socialista ya sea otra» es la gestora porque, a su juicio, tiene legitimidad y «está conduciendo muy bien los trabajos internos y una línea de oposición. Estamos consiguiendo cosas impensables hace seis meses: el salario mínimo, la paralización de la Lomce, un acuerdo histórico para acabar con la pobreza energética... Y eso gracias a la postura de la gestora». Una gestora que no apoyará los Presupuestos de Rajoy.

Relación con el PSE

Por otra parte, tal y como recoge la entrevista, la relación de Madina con el PSE-EE es más que fría. Una especie de cordialidad distante. Su único lazo afectivo sigue siendo Mikel Torres, el secretario general de Bizkaia. También lo tiene con Begoña Gil. Con la secretaria general del partido en Euskadi, Idoia Mendia, mantiene una mínima línea de diálogo. Sin embargo, la relación con otros dirigentes es nula. Y volver a la política vasca no está dentro de sus planes más inmediatos. «El PSE tiene una dirección estable, creo que ha firmado un buen acuerdo con el Gobierno Vasco... Le veo muy bien», subraya.

En este sentido, destaca que el grupo nacionalista «funciona muy bien y ahora tiene un muy buen director de orquesta», en referencia al portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban.