Gana el orden

La Navidad se ha convertido en un campo de minas para la política. A veces, porque acaba ocurriendo lo imprevisto, como si el ambiente institucional y partidario se contagiara del traicionero burbujeo del champán: baste recordar que el año pasado por estas fechas, la asamblea de la CUP hizo lo imposible –empató- en su votación sobre la continuidad o no de Artur Mas al frente de la Generalitat, sin que el president pudiera sobrevivir finalmente a la presión de unos cuperos que ahí siguen, en el recién estrenado 2017, maniatando al Gobierno de Junts pel Sí. Pero es ante la piedra envarada de los discursos navideños donde la política tiende a tropezar sin remedio. Sabido es que el lehendakari no tiene en la retórica su punto fuerte, y si algo trasluce el adelanto de su mensaje de Nochevieja a mediodía es la incomodidad de un formato que sobreexpone a sus protagonistas al escrutinio de las cámaras. Y todo es susceptible de empeorar: de hecho, cabe preguntarse por el sentido de esos planos generales de Urkullu gesticulando de perfil en medio del vacío con aroma a alcanfor de Ajuria Enea.

El lehendakari ha comparecido ante una audiencia saturada de exhibicionismo político sabedor de que ha salido victorioso del año del bloqueo y de la incertidumbre. De hecho, y dejando a un lado la excepcionalidad de la mayoría absoluta de Alberto Nuñez Feijóo en Galicia, solo Mariano Rajoy y él pueden congratularse de haber visto apuntalados sus liderazgos tras el inédito ciclo de inestabilidad, incluso ante la enorme paradoja que supone que el primero gobierne ahora constreñido por una hegemonía insuficiente y que Urkullu sume en coalición con los socialistas menos escaños que cuando contaba con el apoyo de sus aliados desde fuera del Ejecutivo. En Euskadi solo tiende a hablarse del populismo ajeno, pero la reivindicación de un modo de hacer en lo económico y en lo social en la que el lehendakari quiso centrarse sonó a contrapunto frente a las aspiraciones –que el PNV cree inviables- de EH Bildu y de Elkarrekin Podemos. Y aunque deslizó una exigencia implícita a Rajoy para que deje de “judicializar” la vida pública, el presidente vasco no incluyó concreciones sobre el autogobierno y el cierre de la violencia que sí figuraron en el discurso del año pasado, cuando hizo bandera de los derechos históricos y reclamó “una auténtica política de Estado para la paz y la convivencia”. Hace un año, España no sabía quién la iba a dirigir y se aguardaba el desarme de ETA. Doce meses después, Urkullu y Rajoy tratan de engrasar relaciones caminando sobre las brasas de los recursos pendientes y el extenuante incendio catalán, los exterroristas devalúan al límite su definitiva bajada de persiana y el PSE ya no critica al lehendakari por la atonía de su salutación navideña. Corren los vientos más favorables de los tres últimos años para la política de orden. Incluso aunque PISA haya amargado en Euskadi la complacencia del turrón.