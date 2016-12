La Real Sociedad une a políticos de todos los colores

En los tiempos en los que la violencia marcaba la política vasca solía decirse que lo único que podía unir al líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, y al ministro de Interior, el donostiarra Jaime Mayor Oreja, era su afición por la Real Sociedad. Más allá de tópicos, lo cierto es que el club de fútbol txuriurdin ha servido históricamente de nexo de cohesión entre ciudadanos de Gipuzkoa de todo tipo de condición política o social, al igual que ocurre en el resto de territorios vascos con otros equipos. No es raro ver cada quince días mezclados por las gradas de Anoeta a dirigentes políticos de todos los colores, víctimas de ETA o expresos. Sobre este carácter de la Real Sociedad como elemento transversal de unión de todos los guipuzcoanos reflexionan, a iniciativa de DV, cinco políticos, y a la vez seguidores blanquiazules, de todos los partidos vascos. Joseba Egibar (PNV), Rufi Etxeberria (EH Bildu), Pili Zabala (Elkarrekin Podemos), Denis Itxaso (PSE-EE) y Miren Albistur (PP) acuden a la cita de Anoeta con sus camisetas y bufandas y se encuentran con la sorpresa de ser recibidos por el presidente de la institución, Jokin Aperribay, que les enseña las entrañas del estadio y el vestuario, antes de observar sus evoluciones con balón a pie de césped.

Las habituales discrepancias entre las formaciones concitan una unánime mayoría absoluta cuando se debate sobre la Real. «Hay un sentido de pertenencia y emoción con el equipo. La cantera debe ser la base y la principal rivalidad es con el Athletic, aunque también gusta ganar al Real Madrid», resumen ilusionados ante la buena marcha de los blanquiazules en la temporada en curso.

El peneuvista Egibar es socio realista y comparte afición con compañeros de partido como el diputado general, Markel Olano, el alcalde donostiarra, Eneko Goia, o la presidenta del Parlamento Vasco Bakartxo Tejeria. Hasta llegó a ir un día a San Mamés bufanda txuriurdin al cuello incluida. El presidente del PNV de Gipuzkoa reconoce que cuando gana la Real «el ambiente en el barrio es diferente a si ha perdido. Se nota en el calle y en los bares», bromea. La clave de la innegociable adhesión social al club reside, a su juicio, en que «hay un sentido de pertenencia, un vínculo con un equipo y un punto de emoción y sentimiento, un poco como en la política».

LAS FRASES



Joseba Egibar (PNV) «Hay un sentimiento de pertenencia. Cuando gana la Real el ambiente en las calles es diferente» Rufi Etxeberria (EH Bildu) «La cantera es básica para el ensamblaje del club en un territorio como Gipuzkoa» Pili Zabala (Elkarrekin Podemos) «El fútbol hace aflorar un sentimiento de emoción y unión, con independencia de tu ideología política» Denis Itxaso (PSE-EE) «La Real atraviesa muchas capas en una sociedad como la nuestra con conflictos de todo tipo» Miren Albistur (PP) «Soy txuriurdin hasta la muerte, lo sentimos desde chiquitines aunque cada uno piense lo que piense»

También Etxeberria, histórico dirigente de la izquierda abertzale y miembro de la coalición que forman Sortu, EA, Aralar, Alternatiba e independientes, suele dejarse caer por Anoeta, aunque otras veces prefiere seguir los partidos desde la tele. Para él, la Real es «mi equipo de siempre, el que he seguido desde niño». El político de Oiartzun está al corriente del día a día del club, y conoce a fondo las características de todos los jugadores. No es el único en EH Bildu que disfruta con la Real. Además de Otegi, el portavoz juntero Xabier Olano, la parlamentaria Rebeka Ubera o la dirigente de EA Ikerne Badiola son incondicionales. «La Real centra tu nexo de comunicación con todos aquellos que sienten el mismo color que tú. Lo que te une es la Real y todas las vivencias alrededor de ese equipo, sean mejores o peores. No piensas en otros elementos más allá de eso».

Zabala, que fuera la candidata a lehendakari de la coalición de Podemos, Ezker Anitza-IU y Equo, no sigue tanto el balompié. No es tan forofa como otros compañeros de coalición como el diputado ecologista Juantxo López de Uralde, futbolista frustrado. No obstante, Zabala evoca sus tiempos adolescentes, con la llegada del autobús de la Real campeona por los pueblos. Ahora, esta tolosarra se ha contagiado del amor a los colores blanquiazules por su hijo, Hisham. «A los humanos nos unen las emociones y el fútbol es muy primario y hace aflorar esos sentimientos de unión por un esfuerzo, con independencia de la ideología o lugar de nacimiento».

En parecidos términos se expresa el socialista Itxaso, un habitual del estadio aunque ahora, como diputado foral de Cultura, Turismo y Deportes, le toca ir al palco, donde se ve mejor pero no puede dar rienda suelta a su pasión. Unas penas y alegrías que comparte con otros socialistas como el teniente alcalde de San Sebastián, Ernesto Gasco, el exregidor Odón Elorza o los exministros Ángel Gabilondo y Ramón Jáuregui. Para Itxaso, la Real «es un sentimiento de identidad colectiva que atraviesa muchas capas en una sociedad con conflictos sociales, políticos, culturales, lingüísticos... Nos hace sentirnos parte de algo a personas de distinta orientación política, sexual, religiosa, social...».

Eligiendo camisetas

Quien no se pierde ni un partido es la concejala donostiarra popular Albistur, socia y exjugadora de la sección de hockey, aunque su sueño de niña era dar patadas a un balón y defiende el fútbol femenino. «Soy txuriurdin hasta la muerte. El deporte tiene la virtud de unirse en torno a valores de trabajo, esfuerzo, el ser miembro de un equipo, con independencia de lo que cada uno piense. Y desde muy chiquitines lo sentimos», señala la edil del PP, un partido que, además del exministro Mayor, tiene otros conocidos fieles blanquiazules como el asesor ministerial Ramón Gómez Ugalde.

En esa gran penetración social de la Real Sociedad en Gipuzkoa es clave la apuesta por la cantera, coinciden nuestros políticos. En un momento de la visita, Aperribay les invita a elegir una camiseta de un jugador y la mayoría opta por canteranos. Egibar se decanta por la de Gaztañaga, paisano de Andoain, para que tenga más minutos. Zabala duda entre Xabi Prieto o Illarra, pero opta por la del mutrikuarra. Etxeberria coge la de Zurutuza, el jugador de moda. Itxaso se queda con el mexicano Vela, la estrella del equipo, mientras Albistur prefiere la de Oyarzabal, la última perla de Zubieta.

Egibar resalta que los canteranos deben saber que «unos cuantos años en la Real no les perjudican, sino que engrandecen su figura y su progresión». Etxeberria destaca la vertiente económica y social de Zubieta y cree que la cantera «es básica para el ensamblaje del club en un territorio como Gipuzkoa». Zabala recuerda las ligas ganadas con onces de label local y sostiene que la cantera «sirve para fomentar que los niños hagan deporte desde la escuela y se formen como personas». Itxaso entiende que la apuesta por la gente de la casa es lo que le da «épica a las victorias». «El 'made in Gipuzkoa'» que figura en el túnel de salida al campo, destaca. Albistur coincide en que el aficionado «valora la cantera y la Real la cuida muy bien, desde los txikis». También le «enorgullece» que jugadores salidos de Zubieta triunfen en 'grandes' de Europa como Bakero, Begiristain, Xabi Alonso o Griezmann, el nuevo balón de bronce.

Respecto a la rivalidad con otros equipos, los políticos no creen que la ideología influya a la hora de decantarse entre el Athletic de Bilbao o el Real Madrid como equipos a batir. El choque con el equipo vizcaíno es, para todos, la principal rivalidad «sana». Para la concejala del PP, la mejor victoria es «ganar en San Mamés», donde ella ya presenció un 1-3 hace unos años que salvó al equipo del descenso. El representante del PSE-EE cree que la «épica» la da ganar al Barça o al Madrid pero lo que «más me alegra es ganar contra el Athletic y en Bilbao, por la cercanía y porque tienes amigos allí». Zabala sí que tiene más ganas al Real Madrid, un equipo cuyos valores «no me convencen», y pone como ejemplo la imagen que transmiten jugadores como Cristiano Ronaldo, que «no es un modelo para los jóvenes».

El dirigente de EH Bildu admite que la rivalidad «más cercana y directa es contra el Athletic, y la vives más. Siempre hay que ganar. Y luego están los equipos 'rodillo', el Madrid, Barça o Atlético de Madrid. Ganas menos veces y es otro tipo de alegría. Son diferentes rivalidades». El presidente del PNV de Gipuzkoa concluye que «la rivalidad entre vascos es sana pero debe hacerse en igualdad de condiciones porque no puede ser que la pretensión del equipo vecino encarezca sistemáticamente la nómina de la Real. Debe haber un pacto de no agresión entre los equipos vascos». La otra gran pugna para Egibar es la del Madrid, que «es el equipo del régimen y a todo el mundo le gusta ganarle».

Reforma de Anoeta

Tras dar unas patadas al balón, Egibar, Etxeberria, Zabala, Itxaso y Albistur observan el estadio. Una visión que cambiará una vez que las máquinas arranquen en marzo las obras que eliminarán las pistas de atletismo. El jeltzale Egibar ve «necesaria» la remodelación para que el campo sea «el jugador principal y sienta la fuerza de la afición». Etxeberria, de EH Bildu, recuerda que todo empieza por el «nefasto proyecto de estadio» en los noventa y matiza que, «si bien la reforma responde a un sentir mayoritario de la afición, se va a utilizar nuevamente dinero público cuando el usuario de la instalación es una entidad no pública y con ganancias millonarias», precisando que esta reflexión la hace extensiva a San Mamés Barria o el futuro Mendizorrotza. Zabala, de Elkarrekin Podemos, pide que las nuevas instalaciones también «estén al servicio de otras actividades deportivas y sirvan para fomentar el deporte».

El socialista Itxaso recalca que «las instituciones vamos a apoyar en alguna parte (la Diputación en un 8%) pero la Real va a asumir la mayor parte de la obra. Y eso diferencia esta operación de otras». Albistur apoya la remodelación de «una instalación municipal que necesita modernizarse para ofrecer mejor servicio a los guipuzcoanos».

En todo caso, los cinco representantes políticos esperan disfrutar de futuros éxitos de su equipo. Y sobre todo, sueñan con volver a levantar algún título y dejarse llevar hasta el abrazo con un desconocido. Y es que el txuriurdin está por encima de todo color político.