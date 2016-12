Odón Elorza se ha convertido en una de las caras más reconocibles del PSOE que aún mantienen un apoyo sin fisuras a Pedro Sánchez para que se presente a las primarias para volver a liderar el partido. La mayoría de los barones afines al exsecretario general han dado un paso atrás a la espera de que Sánchez se decida, pero el diputado del PSE por Gipuzkoa afirma que mantendrá su respaldo hasta el final porque «el proyecto incluyente» que defiende «es lo que quiere la militancia socialista».

-¿Sigue considerando que Pedro Sánchez es el mejor candidato?

-Entiendo que sí, y ojalá acepte serlo. Tiene un importante capital político, que es el haber sido coherente con el 'no' a Rajoy y haber cumplido la palabra dada. Eso le hizo sufrir una especie de conspiración para acabar con él y con su intento de formar un gobierno alternativo. Tuvo que dimitir y renunciar al escaño como diputado, pero en torno a él se está generando un movimiento alternativo, plural, que pretende la reconstrucción y la unificación del PSOE para ser una alternativa real a la derecha. Es un buen candidato, lo apoyo y espero que podamos tener un debate político interesante.

«Quiero pensar que quienes se han alejado de Sánchez lo hacen por convicciones políticas»

-El martes, partidarios de Sánchez se reunieron en Madrid para animarle a presentar su candidatura. ¿Por qué usted no asistió a ese acto?

-Aquella tarde tenía una conferencia en Getxo comprometida desde hace tiempo y no quise faltar, pero participé en los preparativos y realicé aportaciones al manifiesto que se hizo público. Aunque no pudiera estar en el acto de Madrid, participo activamente del movimiento plural en torno a Sánchez.

-Si hubiera estado en Madrid, ¿habría sido uno de los portavoces del movimiento? Lo pregunto porque es una de las caras más conocidas...

-Bueno, estamos todos los diputados que votamos 'no' a Rajoy y un montón de cargos públicos, de alcaldes y de parlamentarios autonómicos... En cualquier caso, aquella reunión no era una cumbre para reunir a todos los apoyos de Sánchez, sino un punto de partida para mostrar públicamente que tiene apoyo y que hay un equipo detrás. Queremos ganar una batalla centrada en el debate, para ser una alternativa a la derecha y para conseguir la reconstrucción del PSOE y de su credibilidad. Esta batalla la ganará la militancia, no la van a ganar los generales. Puede que ahora Sánchez no tenga a su lado generales que puedan pactar por arriba, pero lo importante es tener la fuerza de quienes van a tomar la decisión. Que espero que sea pronto, por cierto.

-¿Resulta clave que Sánchez anuncie su candidatura cuanto antes?

-Él está administrando sus tiempos, aunque esos silencios pueden dar pie a interpretaciones de todo tipo, a especulaciones y a que determinados dirigentes hayan tomado distancia o se pongan de perfil hasta ver qué pasa. Yo tengo casi la seguridad de que Susana Díaz se presentará a las primarias y, a partir de ahí, no hay nada más concreto.

-¿Sánchez se acabará presentando?

-Lo deseo, porque apuesto por un proyecto compartido e incluyente que esté nucleado en torno a él, y hacemos todo lo posible para garantizar que muchos militantes estén dispuestos a luchar por un proyecto que nos permita recuperar la credibilidad y la unidad. He acudido a catorce actos a lo largo de todo el país y percibo claramente que la militancia está a favor de que Sánchez se presente con un proyecto en el que se rectifiquen errores y se fortalezca la democracia interna. También percibo que la militancia quiere que se presente un proyecto ganador frente a la derecha que, a la vez, establezca espacios de convivencia con otros sectores de la izquierda en España. Es un error pretender mantenerse en el bipartidismo cuando el bipartidismo ha muerto.

-¿En los últimos días ha hablado con el exsecretario general para conocer sus intenciones?

-Acabo de hablar hace media hora con él.

-¿Y qué le dice? ¿Nota la presión para que se decida cuanto antes?

-Aún no se han convocado las primarias y él está administrando los tiempos. Incluso hay serias dudas de que la gestora quiera realmente celebrar unas primarias libres, democráticas, en igualdad de condiciones y donde pueda concurrir todo el mundo, incluido por supuesto el PSC. No hay que precipitarse.

-¿La decisión podría demorarse hasta que la gestora convoque el congreso y las primarias?

-O hasta que el comité federal de enero apruebe que la decisión se devuelva a las bases del partido. Eso debería ser algo rápido y es posible que entonces Sánchez decida.

-¿Algunos dirigentes que se han alejado de Sánchez podrían volver a acercarse en ese momento?

-Algunos sí, pero otros parece que ya han dado el paso a otras posiciones. Ya explicarán sus razones.

-¿A qué achaca ese viraje?

-Quiero pensar que obedece a convicciones políticas, no a asegurarse un puesto o una supervivencia. Espero que se deba a un planteamiento político de fondo al considerar que distanciándose de Sánchez defienden mejor los intereses del PSOE.

-¿Insinúa que no es así?

-No tengo razones para pensar otra cosa. Pero ahí lo dejo.

-¿Qué opina de la opción de una 'tercera vía' que se maneja?

-No sé en qué consiste esa tercera vía. Hasta ahora solo ha servido para especular sobre quién podría liderar el proyecto: Ramón Jáuregui, Ignacio Urquizu, Patxi López... Aparte de esos nombres, ¿qué más hay? Como yo lo desconozco, no tengo ninguna opinión formada. Por eso estoy en un proyecto que me parece mucho más atractivo y que es un mayor revulsivo para que el PSOE recupere su identidad perdida.

-¿Respaldará la candidatura de Sánchez hasta el final?

-Sí, sí. No tengo ninguna duda, mi compromiso es con un movimiento de socialistas muy plural que quiere que Sánchez se presente porque está en disposición de cambiar las cosas de verdad. Él está dispuesto a liderar el PSOE de un modo incluyente, una visión que no percibo en otras alternativas. El ejemplo está en el Congreso: a quienes votamos 'no' a Rajoy se nos excluye y sanciona.