Erkoreka cree que ETA se resiste al desarme porque busca «otros fines»

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, reprochó ayer a ETA que se resista a culminar el desarme y opinó que si lo está demorando es porque busca «otras finalidades» políticas, propagandísticas o de interlocución en materia penitenciaria. El responsable del gabinete de Iñigo Urkullu reiteró que el plan propuesto por el Gobierno Vasco hace dos años sigue «vigente» y recordó a la banda que para hacer efectivo el desarme basta «con que haga público dónde están las armas».

Erkoreka, en una entrevista en ETB, habló de la operación policial en Luhuso y se refirió a la oferta para que las instituciones vascas coadyuven en la entrega de sus arsenales, pero aseguró que ETA «lo ha rechazado hasta el momento». El portavoz gubernamental consideró que existen «fórmulas para hacer efectivo el desarme». «Las armas están donde están y, con hacer público donde están, no hace falta más datos», sintetizó. Por eso, se preguntó si pese a la decisión de la banda de cesar su actividad terrorista de forma unilateral, ahora no buscan «transmitir un mensaje determinado con una política comunicativa determinada y aprovechar el viaje para, a lo mejor, alcanzar una interlocución» y lograr «unos objetivos políticos». En ese caso, apuntó, ya no se hablaría «de un desarme unilateral», sino de «aprovechar el proceso para otras finalidades propagandísticas, políticas, penitenciarias y del tipo que sea».

En ese sentido, aseguró que el Gobierno Vasco siempre pensó que «el abandono de la violencia por ETA era un gesto unilateral y que iba a ser unilateral hasta el final, que no iba a quedarse en el camino enrocada en cuestiones que, al final, iban a convertir lo que era unilateral en bilateral».

Reunión con 'Kubati'

Erkoreka defendió por otra parte «la legitimidad» del PNV para reunirse, como hizo hace una semana en Sabin Etxea, con el exdirigente de ETA, Antton López Ruiz, 'Kubati', uno de los portavoces de la iniciativa Kalera Kalera!. Aseguró que «forma parte del quehacer ordinario y habitual» de los partidos, y recordó que 'Kubati' goza de «plena libertad».