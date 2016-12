Erkoreka avisa que recurrir las OPE de la Ertzaintza pone en riesgo el relevo generacional

La nueva era de diálogo, el clima de distensión que los gobiernos central y vasco buscaban abrir con el arranque de las nuevas legislaturas en el Estado y en Euskadi ha quedado en entredicho antes de lo previsto. Ninguno de los responsables políticos ha roto la baraja, ni puede hacerlo, pero la última sentencia contra las 35 horas del funcionariado vasco y la confirmación del nuevo recurso contra la última OPE de la Ertzain-tza, la de 2016 que aún no se ha puesto en marcha, ha «quebrado el ambiente de entendimiento» que ambos gabinetes se disponían a restablecer tras años de conflictividad creciente.

El «ensañamiento» que, según el portavoz del Ejecutivo vasco, el equipo de Mariano Rajoy está mostrando contra las nuevas promociones de la Policía vasca no supone solo un «ataque» contra unas convocatorias públicas que deberían quedar ajenas a los tribunales y abordarse en la Junta de Seguridad, sino que «pone en riesgo», advirtió Josu Erkoreka, «el relevo generacional» en la plantilla y, con ello, la garantía del servicio de seguridad y protección ciudadana en Euskadi. La última demanda del Gobierno central ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha caldeado más los ánimos en Lakua.

En realidad, se trataba de la confirmación del recurso ya anunciado por la Abogacía del Estado contra la OPE de 2016, pero el hecho de volver a llevar a los tribunales un asunto que para Euskadi debe negociarse fuera, «sintoniza mal» con esa vía de diálogo que ambos ejecutivos han emprendido en materia de Cupo y Concierto, del TAV o de los litigios competenciales que aún no han llegado hasta el Tribunal Constitucional.

El Supremo delibera también sobre la 25 promoción, donde 139 agentes están en el aire



El Ejecutivo de Urkullu pide que las tasas de reposición se negocien en la Junta de Seguridad

El caso de la Ertzaintza es, como las 35 horas laborables, otro de los asuntos que más escuecen en Lakua por afectar directamente a sus trabajadores. En concreto, en este momento hay 139 agentes graduados en la 25 promoción cuya plaza sigue en el aire, a expensas de la decisión última del Tribunal Supremo. El Gobierno Vasco recurrió a la instancia superior la sentencia contraria que el TSJPV dictó también contra esa OPE de 2015, y que fue anulada provisionalmente -aunque no se ha ejecutado la sentencia-, a raíz del recurso que la Abogacía del Estado interpuso contra ella. El conflicto en todas las OPE recurridas -tres consecutivas- siempre es el mismo.

El Estado marcó en sus Presupuestos Generales una tasa de reposición -relevo de la plantilla- que al Gobierno Vasco le parece insuficiente para cubrir las bajas por jubilación que prevé en los próximos años, hasta 3.500 en ocho ejercicios. El gabinete de Iñigo Urkullu quiere mantener una plantilla de unos 8.000 agentes, y por eso, ha convocado unas ofertas públicas con más empleos de los permitidos por Madrid. En el caso de la de 2015, el departamento vasco de Seguridad sacó 250 plazas mientras el límite marcado por el Ejecutivo central era de 111. Una diferencia que ahora está dirimiendo el Supremo, pero que el Ejecutivo vasco cree que debería derivarse a una negociación en la Junta de Seguridad que comparten los responsables policiales del Estado y de Euskadi, y no a una mera cuestión de administración pública.

Con esa OPE judicializada, el Gobierno Vasco lanzó en 2016 otra OPE con 250 nuevas plazas, la última recurrida, pero de momento no se plantea llevarla a cabo hasta resolver la anterior. De la misma forma, esperará a conocer el contenido de los Presupuestos Generales de 2017 para analizar la convocatoria de una 27ª promoción.

«Recursos humanos»

Erkoreka aseguró que «no entiende la beligerancia» del Ejecutivo central contra estas convocatorias públicas y advirtió que esas limitaciones de plantilla suponen un «problema de recursos humanos en la Ertzaintza» y trastocan la «planificación» que el gabinete vasco está haciendo para «conciliar y procurar un relevo generacional armónico» en la Policía vasca, donde en los próximos años está prevista la jubilación de más de un tercio de los agentes.

Pese al enfado, en el Ejecutivo vasco saben que no pueden hacer otra cosa que perseverar en el resto de vías de conciliación que mantienen abiertas. Todavía no hay frutos tangibles en ninguna de ellas, pero en breve debe resolverse una de las que tiene un plazo más acuciante, la negociación en la comisión bilateral de las cuatro leyes que aún no han llegado al TC -adicciones, iniciativa legislativa popular, municipal y abusos policiales-. El plazo expira al menos en dos de ellas. Los equipos jurídicos están de momento «cruzándose documentos», pero aún no hay nueva fecha para reunirse.

Tampoco hay novedades de momento en el diálogo que el ministro Cristóbal Montoro y el consejero Pedro Azpiazu emprendieron nada más tomar posesión del cargo para desatascar la liquidación pendiente del Cupo, y la negociación de la ley quinquenal y el Concierto. Y sí parece que algo se mueve en las obras del tren de alta velocidad.