Urkullu espera reunirse con Rajoy tras la conferencia de presidentes del 17 de enero

El lehendakari quiere comenzar el año con otra visita a la Moncloa. Estrictamente, sus pretensiones no son comerse las uvas con Mariano Rajoy, pero sí confía en que una vez arranque 2017 el presidente atienda los emplazamientos que, por teléfono y por escrito, ya le ha hecho para reunirse, y poder así retomar la agenda política vasca que lleva congelada varios años. En esta 'era' de deshielo tras lo que Andoni Ortuzar definió en este periódico como «tercera glaciación» entre jeltzales y populares, Iñigo Urkullu aspira a seguir la senda iniciada por sus consejeros con los diferentes ministros una vez arrancadas las legislaturas vasca y estatal. Y mantener un encuentro lo antes posible con Rajoy para abordar asuntos de autogobierno, paz y convivencia o negociación del Cupo y el Concierto pendientes.

El lehendakari quiere avanzar en la relación bilateral entre Euskadi y el Estado poniendo condiciones también al diálogo que ambas administraciones empiezan a reanudar, pese a los varapalos judiciales como los que ayer se conocieron en materia laboral, las 35 horas, o la última OPE de la Ertzaintza. Y la primera de esas condiciones es su decisión de no asistir a la conferencia de presidentes autonómicos que Rajoy ha convocado para el 17 de enero con el fin de abordar asuntos comunes como el de la financiación autonómica, en la que Euskadi exige un trato diferenciado. Tras recibir oficialmente la invitación, Urkullu explicó primero en una conversación telefónica con el presidente y después, de forma más exhaustiva, en una carta que le remitió la semana pasada, las razones por las que no considera «pertinente» asistir a ese foro.

Y en dichas comunicaciones, Urkullu aprovechó para emplazar al presidente del Gobierno popular a mantener una reunión -no lo hacen desde septiembre de 2014-, aunque aún no hay fecha fijada para ese encuentro. Desde Euskadi, entienden que lo más probable es que Rajoy programe la cita después de ese 17 de enero para no provocar desaires políticos en otros dirigentes autonómicos. Pero confían al mismo tiempo en que la visita no se demore mucho más de esa fecha.

Sobre la mesa, el lehendakari volverá a poner asuntos ya conocidos y que, en algunos casos, empiezan a desbloquearse. Para empezar, los conflictos competenciales o, como él lo define, el «respeto al autogobierno vasco». Una prioridad para el Ejecutivo bipartito de PNV y PSE que en estos momentos está pendiente del resultado de las negociaciones que han comenzado sobre cuatro leyes vascas, en el seno de la comisión bilateral entre ambos gobiernos. Un acuerdo, en próximas semanas, sobre la interpretación de esas normas en discordia -abusos policiales, ley municipal, adicciones e iniciativas legislativas populares- supondría un paso importante para acelerar ese deshielo. Pero también para empezar a pensar, en la futura negociación que Urkullu pretende llevar a cabo con el Estado para un nuevo estatus jurídico-político si se alcanza primero un pacto en el Parlamento Vasco.

Cupo, TAV y desarme

El lehendakari tiene intención además de desengrasar políticamente la negociación técnica y económica que los responsables del ramo, Azpiazu y Montoro, se comprometieron a llevar a cabo para liquidar el Cupo pendiente y actualizar la ley quinquenal y el Concierto Económico. Los 1.600 millones de discrepancia no serán fáciles de salvar, pero el consejero y el ministro, tras la reunión que inauguró hace tres semanas los encuentros entre los homólogos de ambas administraciones, se dispusieron a buscar una salida a este conflicto enquistado desde hace casi una década.

No tanto llevaba enredado el nudo de Bergara del Tren de Alta Velocidad, pero Arantxa Tapia no ha esperado tampoco ni un mes para intentar encarrilar y acelerar una Y vasca que, aún y todo, sigue sin fecha precisa para su culminación y su entrada en las capitales.

Las discrepancias sobre autogobierno, el Cupo o la pacificación centran la 'agenda vasca'

Las transferencias pendientes, entre ellas la gestión de las prisiones y de la Seguridad Social, y la política penitenciaria y de pacificación para un «final ordenado» de la violencia -como apuesta el Gobierno Vasco- serán también objeto de la esperada conversación. Los últimos acontecimientos en torno al desarme de ETA, y la propuesta del gabinete Urkullu para gestionarlo, si ETA se aviene a esa vía, contando con el beneplácito del Ejecutivo popular, son materia sensible en un 'cara a cara' que se presenta ambicioso.

Ha pasado mucho desde aquel 30 de enero de 2013, cuando ambos mandatarios, como responsables de sus respectivos gobiernos, se citaron por primera vez en Moncloa. Pero el orden del día se mantiene casi intacto. De la respuesta que a partir de ahora dé Rajoy a las reivindicaciones que le planteará Urkullu, dependerá también la buena marcha de la relación entre ambas administraciones, y la sintonía entre sus respectivos partidos a la hora de encarar las negociaciones presupuestarias de 2017 tanto en el Congreso como en el Parlamento Vasco.