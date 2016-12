«La sociedad está preparada para una mujer lehendakari»

Las miradas que han soportado por encima del hombro han formado parte de su calendario vital. Aunque reconocen sentirse unas privilegiadas, escalar y hacerse un hueco en un mundo laboral repleto de códigos masculinos no siempre ha sido una tarea fácil siendo mujer. Sí, las cosas han cambiado en política, y hoy son ellas, las protagonistas de estas páginas, quienes asumen el grueso de un Parlamento Vasco con el sello de la mayoría femenina. Sin embargo, aún queda un camino largo por recorrer, admiten, para aplacar actitudes aparentemente inofensivas que llevan una carga importante de machismo detrás.

Bakartxo Tejeria, presidenta del Parlamento Vasco; Maddalen Iriarte, portavoz parlamentaria de EH Bildu; Pili Zabala, presidenta del grupo parlamentario de Elkarrekin Podemos; Idoia Mendia, la líder del PSE-EE; y Nerea Llanos, secretaria general del PP vasco, reflexionan en este reportaje acerca de las mujeres y la igualdad. De la igualdad en el ejercicio de su profesión. Pero también de dotar a la política de herramientas suficientes para fomentar el equilibrio entre géneros en toda la sociedad vasca, y así romper por fin un techo de cristal que, muchas veces, ha impedido a las mujeres crecer en su labor.

Todo este abanico de ideas acaba en un intercambio de opiniones para engordar un debate que va más allá de su carrera como políticas. Hablan sobre el trabajo, la familia y el reparto de tareas. Sobre la diferencia entre conciliación y corresponsabilidad. De las trabas y la discriminación que alguna vez han sentido. Y hasta de su vestimenta. Pero también, cómo no, de todo el esfuerzo y la constancia que han demostrado para conformarse en auténticas mujeres referenciales dentro del laboratorio político vasco actual.

Nerea Llanos Secretaria general del PP vasco Bakartxo Tejeria Presidenta del Parlamento Vasco Maddalen Iriarte Parlamentaria de EH Bildu Idoia Mendia Secretaria general del PSE-EE Pili Zabala Parlamentaria de Podemos «En política, las mujeres somos más pragmáticas. Por eso llegamos antes que los hombres a acuerdos» «Antes las mujeres solo estaban para hacer tortillas. Hoy, sin embargo, en el PNV vienen a buscarnos» «Me he peleado mucho en mi carrera porque ellos iban de traje y a las chicas se nos tenía que ver la piel» «Cuando fui consejera sentía una mirada diferente solo por ser mujer; incluso siendo abogada» «La igualdad también supone acabar con la violencia machista y educar en la independencia»

Su aportación en política

Todas ellas ejercen puestos de responsabilidad dentro del partido al que representan. Y su mirada, aseguran, dista muchas veces de la que puede tener un varón a la hora de llevar a cabo la función política. La palabra 'pragmatismo' es el término que más veces sale a la luz cuando debaten sobre lo que aportan las mujeres a la labor política. «Todo depende de la persona con la que te encuentres, pero las mujeres, por lo general, somos más prácticas que los hombres y llegamos mucho antes a acuerdos», asegura Tejeria.

La reflexión de la presidenta de la Cámara de Vitoria rompe el hielo y abre un coloquio en el que, alrededor de una gran mesa repleta de bandejas con caramelos en una sala del Parlamento, hablan sobre el valor añadido de contar con mujeres en política. Problemas de agenda impiden a Mendia tomar parte en el debate en su integridad.

Entonces, ¿aportan las mujeres algo distinto a la política?

Llanos: Somos más pragmáticas y sabemos ir directas al grano. A mí, por lo menos, me cuesta menos llegar a un acuerdo con una mujer que con un hombre, porque estos se van infinitamente más por las ramas que nosotras.

Mendia: Es cierto. Somos mucho más concretas y no perdemos tanto el tiempo. Por lo tanto, nuestras jornadas están más aprovechadas. Quizás por eso tenemos más empatía y somos capaces de llegar a acuerdos con más facilidad que ellos.

Iriarte: Es que es muy masculino no escuchar...

La capacidad para dialogar, y para «alcanzar afinidades con otras personas», continúa Iriarte, se traslada también a la resolución de conflictos. «Estadísticamente está probado que en los procesos de paz donde han participado mujeres de forma activa, la resolución de los procesos ha sido más positiva y más duradera», manifiesta convencida, ataviada con un puñado de papeles que respaldan la veracidad de sus palabras.

Zabala: De hecho, Federico Mayor Zaragoza (exdirector general de la Unesco) dice que cuando conoció a Nelson Mandela éste siempre le decía que en todos aquellos procesos en los que ha habido algún tipo de desavenencia y han intervenido mujeres, los problemas se han solucionado más rápido y de una manera más ordenada. Por algo será...

Las cualidades que dicen sumar a la vida política, sin embargo, se contraponen con la nula presencia de mujeres en cargos tan relevantes como el de lehendakari o diputado general. Ni siquiera como alcaldesas de cualquiera de las tres capitales vascas. El derrotero del debate, entonces, se centra en dar alguna respuesta a esta ausencia femenina en los cargos más destacados da la vida política vasca.

Mendia: Es que la incorporación más numerosa de las mujeres a la vida pública se ha producido recientemente. Es normal que aún nos falte ese recorrido que culmina en un cargo de ese nivel.

Tejeria: Yo creo que cada vez está más al alcance de que ocurra; estoy segura de que estos cargos vendrán y que por fin se romperá el techo de cristal. Además, la sociedad ya está preparada para tener a una mujer lehendakari.

Zabala: Sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, ese techo de cristal se amplía a nivel mundial. ¿Cuántas políticas hay? Si una mira la reunión del G-20, Angela Merkel es la única que sale en todas las fotos.

Iriarte: En todo caso, a mí me preocupa que la Organización Internacional del Trabajo cifre en 71 años los que se tardará en equilibrar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Yo confío en que antes haya una mujer lehendakari. Que vendrá.

Las listas paritarias, ¿solución o perjuicio? Las cinco protagonistas de estas páginas celebraban el pasado día 15 el primer pleno de la legislatura. Después de varias horas inmiscuidas en la vorágine parlamentaria, el encuentro para celebrar el debate de DV dio paso a los besos y abrazos entre todas ellas. Para hacerse la fotografía conjunta, se reunieron alrededor de la mesa donde Iñigo Urkullu y la secretaria general de los socialistas vascos rubricaron su acuerdo de Gobierno. Toda una metáfora para demostrar que en esto de la igualdad de géneros, todas van a una. De repente, y sin esperarlo, el encuentro dio rienda suelta al primer choque de opiniones sobre las mujeres y la política: las listas electorales paritarias. «Yo siempre me he revelado en contra de poner a una mujer en las listas por obligación. Yo quiero estar ahí por que lo valgo, no porque lo dicte una ley», sentenció contundente Llanos. «¿Y si las personas más válidas son seis mujeres? ¿Por qué no se les puede poner a todas?», pregunta. Y todas cayeron en entrar en el debate. «Entiendo lo que dices –interpeló Iriarte a la secretaria general del PP vasco–, pero creo que el sistema de cuotas ha sido beneficioso para que las mujeres tengan su hueco en política». «Es que allí donde no es obligatorio los porcentajes son escasos en favor de las mujeres...», lamentó la presidenta de la Cámara. Fue el PSOE de Zapatero quien impulsó la Ley de Igualdad donde se incluyeron las listas cremalleras, por eso, para Mendia ha sido «esencial» este código para reforzar las políticas de igualdad. Sin embargo, se quejó la dirigente de la formación morada, «es triste que tengamos que recurrir a leyes como estas y no estar ahí por nuestra valía».

Para la secretaria general de los populares vascos, sin embargo, el problema se atajará de raíz si se fomenta la participación de mujeres en política. «Cuantas más mujeres haya, más posibilidades tendremos de ocupar esos puestos. Porque habrá dónde elegir», sentencia.

Iriarte: Los datos, lamentablemente, dicen lo contrario. La política siempre ha sido muy masculina, por eso las mujeres tenemos que dar pasos adelante para incorporarnos a todas las áreas en las que se debate nuestro futuro.

La dirigente de la izquierda aber-tzale, de pronto, extrae sobre la mesa los últimos datos de Ikuskerak, los estudios sociológicos de Lehendakaritza que analizan las diferencias de opinión entre hombres y mujeres. Y los datos son inmutables: las mujeres sienten menos interés por la política, les genera incluso más aburrimiento y dicen sentirse menos libres para hablar sobre ella. ¿La razón por su falta de implicación? Su escasez de tiempo.

Mujeres multitarea

Mendia: Nosotras todavía tenemos que hacer muchas más jornadas laborales. Es normal que no tengamos tanto tiempo. Más allá de nuestra profesión, tenemos otras tareas que hacer en el día.

Zabala: Como los cuidados a personas no autónomas como niños, ancianos o personas con alguna diversidad funcional... Mayoritariamente este trabajo lo realizan mujeres, y no está lo suficientemente valorado. Creo que es un ámbito en el que nos deberíamos de concienciar en igualdad.

Iriarte: Por no hablar del ejercicio intelectual tan interesante de qué es lo que hace falta comprar...

Llanos: Las tareas de casa, sin duda, hay que compartirlas. Pero la corresponsabilidad también significa repartir el tiempo libre, ¿no?

Tejeria: Yo discrepo un poco. Quiero decir, creo que esto es un problema interno de cada casa. Nosotras hoy en día tampoco aguantaríamos a un hombre machista a nuestro lado. Las cosas están cambiado poco a poco, quizás más lento de lo que debiera, pero también los hombres están formando parte de esta evolución.

Zabala: Pues yo creo que, inconscientemente, dejes machistas siguen habiendo muchos. Según el Eustat, las mujeres dedican 1,6 horas más a la semana al cuidado de los hijos y a las tareas domésticas. Y esa filosofía es muy difícil cambiar de la noche a la mañana.

Más allá de los hogares, ¿también los partidos políticos tienen integradas maquinarias machistas?

Tejeria: Eso ya está superado también en la política. A lo largo de los años han existido demasiadas actitudes machistas. En el PNV, nuestras antecesoras han tenido que pelear mucho para poder hacerse un hueco. Las mujeres sólo estaban para hacer tortillas. ¡Y si no echar un vistazo a las listas de hace unos años! Ni una sola mujer. Sin embargo, hoy en día vienen a buscarnos y nos facilitan todo para que seamos cargos públicos.

Llanos: Probablemente, la política sea uno de los terrenos en los que más ha avanzado la igualdad. Nuestra generación lo hemos tenido mucho más fácil.

Mendia: Pues yo pienso lo contrario: en política también hay desigualdad. Desde mi experiencia como cargo público, yo sí he sentido una mirada diferente cuando era consejera, por ejemplo. Y también lo sentí en mi profesión como abogada.

Tejeria: Yo, desde luego, nunca me he sentido menos valorada y creo realmente que somos unas privilegiadas, pero lo que sí he notado dentro de la política es esa especie de clasificación. Las mujeres: directas a bienestar social, cultura y temas de sanidad. Los hombres: a urbanismo y asuntos económicos. ¿Es una manera de discriminación? Pues quizás sí. Porque lo valemos igual.

Maddalen Iriarte y Pili Zabala se descuelgan de esta disputa dialéctica en el que, dicen, aún no puede hablar con propiedad. «Acabamos de llegar». Sin embargo, la que fuera presentadora de ETB1 aporta otro punto de vista que no deja indiferente a ninguna de las participantes.

Iriarte: Yo me he peleado mucho mi carrera, y lo que sí notaba en televisión es que a los hombres les vestían de traje, y a las chicas era conveniente que se nos viera un poco la piel y el escote.

Tejeria: ¿En serio? ¿Todavía se da eso?

Iriarte: Sí, sí. La mayoría de presentadoras están sin mangas en pleno invierno; se sigue fomentando esa imagen. Durante una noche electoral, me acuerdo que le dijeron a una compañera que se quitase los tacones porque quedaba más alta que el presentador. ¡Pues que se calce él unas alzas, estaría bonito!

Llanos: En política, sin embargo, pasa todo lo contrario. Veo a mujeres como Merkel o Margaret Thatcher como masculinizadas. Y me niego. Yo quiero ir en taconazo, con el labio pintado de rojo y seguir siendo la secretaria general de mi partido. Porque también mi forma de vestir ha sido objeto de críticas, y yo visto así habitualmente.

Zabala: Lo importante, al final, es que cada una vista como quiera y más cómoda se sienta. Por eso es importante que se nos eduque en la independencia personal.

La educación como base

La educación es el pilar, coinciden las cinco, para fomentar un equilibrio en los derechos de las mujeres. Inevitablemente, sale a la palestra la «urgente necesidad» de guiar a las nuevas generaciones en la igualdad de géneros para evitar una de las pesadillas que hoy siguen sufriendo muchas madres, amigas o vecinas: la violencia machista.

La líder de los populares vascos confiesa su «intranquilidad» por la actitud de algunas jóvenes: «Hay conductas que las mujeres de nuestra edad no estamos dispuestas a tolerar, como que nos miren el móvil. Sin embargo, niñas de 15 años están encantadas porque eso significa que su novio está celoso y que le quiere un montón». El resto, asiente con preocupación.

La conversación, entonces, se centra en recorrer las posibles soluciones para acabar con estas graves heridas abiertas. «La violencia contra las mujeres es una lacra que necesita una respuesta política de manera urgente», manifiesta contundente Iriarte. Para Pili Zabala, hay que trabajar la desigualdad en todos los campos: en la educación, en los medios de comunicación... «Esto es un problema integral; debemos trabajar todos a uno, firmes, contra esta lacra que no puede extenderse». «Para eso, las políticas de igualdad son esenciales», le sigue Tejeria. Mendia, por su parte, considera imprescindible trasladar el mensaje a las nuevas generaciones de que aún no está todo conquistado. «Es rotundamente falso que ya esté todo hecho, aún hay muchos pasos que dar para alcanzar la verdadera igualdad», afirma.

Fomentar estas políticas igualitarias, sin quererlo, desemboca el debate en el terreno de la conciliación. Y todas coinciden en mostrar un cierto malestar por abrir el debate sólo con ellas, las mujeres. «¿Por qué nunca se les pregunta a nuestros maridos?» «¡Me encantaría saber qué piensan sobre ello!» «Seguramente nos llevaríamos alguna sorpresa...». «El problema, quizás, es que sus respuestas serían políticamente correctas». «De nada sirve que nos reunamos las mujeres y seamos las más feministas del mundo si el hombre no nos acompaña». ¿Conclusión? La política requiere «tanta dedicación» que, prácticamente es «imposible conciliar». Ni hombres, ni mujeres.

Entonces, ¿qué pasos quedan aún por dar para alcanzar la verdadera igualdad dentro de la política?

Llanos: ¿Sabéis cuándo existirá la verdadera igualdad? Cuando la metedura de pata de un hombre y de una mujer se valore igual. Si ellos cometen un error, no pasa nada. Sin embargo, como lo hagamos nosotras aparecemos hasta en la CNN. Aunque suene raro, la igualdad llegará cuando se nos permita ser igual de mediocres que un hombre y no haya consecuencias.

Mendia: Totalmente de acuerdo. Sobre nosotras existe una mirada mucho más exigente. Normalmente, cuando una mujer comete un error en política acaba dimitiendo. Y eso no es justo.

Tejeria: A mí, una mayor incorporación de las mujeres a la política me parece primordial. Estamos muy preparadas y, como he dicho antes, ahora vienen a buscarnos para ocupar las listas. Trasladar la necesidad de que haya mujeres en nuestra profesión podría ser un acicate.

Iriarte: Por eso, la foto de nosotras cinco juntas tiene una gran importancia. Porque podría ser una referencia para que otras mujeres se atrevan a dar el paso de entrar en política.

Zabala: Alcanzar la igualdad social y dignificar la profesión. Para mí esos son los dos pasos grandes que aún hay que dar.

Durante esta XII legislatura, el Parlamento autonómico contará con la presencia de 41 mujeres. Una mayoría inusual que, lamentablemente, no refleja la sociedad real. Por eso, el coloquio entre estas cinco mujeres se cierra con una apuesta firme y directa: avanzar desde su posición para lograr que todas las mujeres ocupen el hueco que se merecen. Un compromiso por el que aseguran están dispuestas a luchar.