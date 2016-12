El PNV se inclina por no acudir a la manifestación de enero por los presos

El PNV se inclina por no participar en la tradicional manifestación por los presos de ETA de principios de enero en Bilbao, organizada en esta ocasión por la red social Sare, según distintas fuentes nacionalistas. El EBB no ha abordado todavía el asunto, aunque en principio no hay ningún nuevo factor que invite al partido a variar su posición, que siempre ha pasado por no acudir a esta multitudinaria cita, al considerar que se circunscribe en el «calendario de movilizaciones del mundo de la izquierda aber-tzale», según los medios consultados.

La no presencia en la marcha, que en esta edición tendrá lugar el sábado 14 de enero, no impide, en todo caso, que la formación jeltzale comparta muchas de las reivindicaciones que se harán visibles ese día en las calles de la capital vizcaína. Los peneuvistas también reclaman una nueva política penitenciaria, el fin de la dispersión y la puesta en libertad de los presos enfermos. La única vez que el PNV respaldó esta iniciativa fue en 2014, aunque aquella adhesión respondió a una situación excepcional, motivada por la prohibición judicial de la marcha inicial convocada Tantaz Tanta y, en primera instancia, por la ilegalizada Herrira. Ante la previsión de incidentes por la anulación de los jueces, el PNV, Sortu y otros partidos y sindicatos cogieron las riendas de la organización para evitar males mayores.

La red Sare, liderada por el exconsejero vasco de EA, Joseba Azkarraga, prepara con mimo la manifestación, en la que espera poder ensanchar política y socialmente los apoyos. En este punto, contemplaba la participación también de personas de la órbita del PNV. Sin embargo, el partido opta por mantenerse en la misma postura de los últimos dos años de no acudir. Ello no será óbice para que algunos militantes del partido acudan a título personal, como ha ocurrido, por ejemplo, con el exalcalde de Getxo Iñaki Zarraoa.

Sare denuncia que ha empeorado la situación de los reclusos y llama a acudir a la marcha



El PSE dice que la foto de Ortuzar y Otegi en apoyo al desarme «no le parece ni bien ni mal»

Aumenta la dispersión

Precisamente Sare compareció ayer en Bilbao para hacer un llamamiento a la manifestación del sábado. La red de apoyo a los derechos de los presos insistió en que la situación penitenciaria de esos reclusos es «mucho peor» que cuando ETA dejó la violencia en 2011, al aumentar la dispersión y el mantenimiento del primer grado para el 95% de internos. Según su documento, el número de presos ha bajado en un año de 403, repartidos en 74 prisiones, a 348 actualmente, en 68 cárceles. La cifra se va reduciendo a medida que salen los que han cumplido condena.

Donde sí estuvo el PNV fue en la fotografía conjunta con Arnaldo Otegi (EH Bildu), y los sindicatos ELA y LAB, entre otros grupos, para apoyar a los voluntarios del desarme detenidos en Luhuso y pedir a los Gobiernos español y francés implicación en un desarme ordenado por ETA. Una foto «interesante», según el portavoz de Sare, y que «representa que algo puede comenzar a andar»

También el socio del PNV en el Gobierno Vasco, el PSE-EE, fue preguntado ayer por esa imagen de Ortuzar con Otegi. El consejero de Vivienda y Medio Ambiente, Iñaki Arriola, aseguró que esa foto y el comunicado conjunto no le parecen «ni bien ni mal, el PNV tiene su libertad para actuar, lo mismo que el PSE-EE». Fuentes de la formación socialista precisaron que, efectivamente, los dos socios del bipartito se dan margen de autonomía en la cuestión de la paz. Recalcan que en el acuerdo del Gobierno Vasco, en este tema, se marca la necesidad de un desarme «ordenado y verificado», al igual que la petición a ETA de que exprese su «voluntad previa de disolución» o la reparación de las víctimas del terrorismo.

Arriola, en una entrevista en Radio Euskadi, opinó, en todo caso, que «si hubiera voluntad política real por parte de ETA para desarmarse no haría falta mucha parafernalia. Con que dieran las coordenadas de GPS de los zulos sería suficiente», sentenció.