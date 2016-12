Díaz augura que habrá «competición» con varios candidatos en las primarias a liderar el PSOE

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, sigue sin lanzar oficialmente su carrera por el liderazgo del PSOE, escudándose en que aún no se ha convocado el proceso congresual. “No toca”, ha insistido, “no hay un proceso convocado y entiendo que esto da morbo, pero estoy en lo que estoy, en Andalucía”. No obstante, la líder socialista augura que habrá “competición” y que varios compañeros o compañeras del partido optarán a las primarias “para representar al único partido que es alternativa de gobierno en España” y lograr que el PSOE vuelva a ser un partido útil a la ciudadanía.

Díaz se pronunciaba así en una entrevista en la radio pública andaluza, donde ha subrayado que la militancia lo que quiere es un PSOE ganador que recupere de nuevo la confianza de la mayoría de la sociedad. “La gente quiere volver a ganar, por eso vamos a decidir primero el proyecto del PSOE y luego quién es el mejor para liderarlo volver a ganar las elecciones”. Unas declaraciones que coinciden con las lanzadas hace unos días por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien alabó la fuerza de Díaz para ganar elecciones.

La baronesa socialista ha preferido no entrar en las críticas acerca de que solo se presentaría a unas primarias en las que fuera la única candidata, “no echo cuenta a esas cosas”, defendiendo que es un sistema de elección bueno para el partido y para sacar un proyecto unido y fortalecido”. Díaz ha aseverado que la legitimidad al proceso lo dan la propia convocatoria de las primarias y la militancia, y ha augurado que este procedimiento acabará en el futuro extendiéndose a otras formaciones. “Indudablemente habrá primarias, y quien plantea lo contrario son sobre todo quienes ni tienen valor para hacerlo en sus partidos”. También ha dejado en manos de las bases la decisión sobre si el futuro secretario general debe ser además el candidato a la Presidencia del Gobierno.

Preguntada sobre la posible candidatura de Pedro Sánchez, la andaluza ha preferido no hacer ningún comentario sobre sus compañeros de partido, menos cuando han tenido altas responsabilidades en la formación. “Cada uno sabrá lo que tiene que hacer y lo que puede aportar”, ha zanjado. En su caso, ha repetido que “yo estoy a lo que estoy”, es decir, centrada en Andalucía. Así, ha señalado que ese esfuerzo y dedicación se comprueba por el hecho de que es la primera comunidad que ha aprobado sus presupuestos, o la bajada del paro. “Eso no es casualidad”, ha subrayado, “ya estoy acostumbrada a que hablen de trenes, invitaciones…yo no me voy a distraer, estoy en mi trabajo y cuando llegue el congreso (del PSOE) hablaremos de eso”.

En este punto, la presidenta andaluza ha sacado su faceta de líder de la oposición, afeando al PP por haber vaciado la hucha de las pensiones, o no actualizar el sistema de financiación. “La gente le ha quitado la mayoría absoluta y el PSOE el absolutismo”, ha declarado, haciendo hincapié en que su partido ha logrado arrancar al gobierno la paralización de las reválidas o la subida del salario mínimo y encabeza además los movimientos para evitar los cortes de suministros vitales a familias con dificultades y la devolución por parte de los bancos del dinero cobrado indebidamente en las clausulas suelo. Así, ha afirmado que aunque el PP tratará de imponer en esta legislatura su hoja de ruta, el PSOE “no le dejará”.

En este sentido, Díaz ha reiterado que “cuando el PSOE se mira al ombligo, la gente pierde”, ha destacado, confrontando con la actitud de Podemos, “que le gusta la pancarta y las manifestaciones, mientras los socialistas preferimos las propuestas y las soluciones”. Y en el caso de Andalucía, ha lamentado que la formación morada “haya preferido ir de la mano de la derecha porque no le gusta un PSOE fuerte con un proyecto autónomo”.