Arriola: «Si ETA quisiera desarmarse no haría falta tanta parafernalia»

El consejero de Vivienda, Medio Ambiente y Planificación Territorial, Iñaki Arriola (PSE), ha opinado este viernes que "si hubiera voluntad política, real, por parte de ETA para desarmarse no haría falta mucha parafernalia, y con que dieran las coordenadas de GPS de los zulos sería suficiente".

En una entrevista en Radio Euskadi, Arriola ha opinado sobre la comparecencia del PNV ayer junto a EH Bildu, ELA y LAB para pedir un desarme ordenado de ETA que no le parece "ni bien ni mal, el PNV tiene su libertad para actuar, lo mismo que el PSE".

"El objetivo último que esperamos todos es que ETA desaparezca. El desarme está muy bien, pero si hubiera voluntad política, real, por parte de ETA para desarmarse no haría falta mucha parafernalia, con que dieran las coordenadas de GPS de los zulos sería suficiente. Lo importante es que ETA se disuelva", ha insistido.

Congreso socialista

Sobre la situación interna del PSOE, Arriola ha ratificado la tesis de los socialistas vascos de abogar por un congreso cuanto antes: "Lo que decimos tiene lógica, sentido común, el contenido de una gestora es llevar las riendas hasta que se produzca un congreso, y lo lógico es que una situación de interinidad se resuelva cuanto antes. Dilatar los tiempos no hace ningún favor al PSOE".

Arriola, que durante el mandato de Pedro Sánchez apoyó a éste, no ha querido pronunciarse ahora "porque todavía no hay candidatos. Ya veremos. Pedro Sánchez todavía no ha dicho si se va a presentar". También ha añadido que si Susana Díaz se presentara a las primarias, "podría tener posibilidades".

Por último, Arriola, -consejero de Medio Ambiente- ha comentado que "las autorizaciones medioambientales para la incineradora de Zubieta están en vigor".