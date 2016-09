Rivera cree que el Rey ha llamado al diálogo entre PP y PSOE

Albert Rivera ha señalado este miércoles en el Congreso que cree que las palabras del Rey en la ONU, donde mostró su confianza en que España superará el actual bloqueo institucional "con diálogo", "compromiso" y "sentido del deber", fue una invitación a PP y PSOE para que traten de acordar la formación de un Gobierno.

El líder de Ciudadanos, que ha asegurado que suscribe el discurso de don Felipe "al cien por cien", ha comentado que "imagino que le pide a los que no se hablan que se hablen", en referencia a los dos grandes partidos. Rivera ha añadido que, de hecho, Ciudadanos desde enero pasado no ha hecho sino cumplir con los deseos del Monarca, emplear el diálogo para cerrar acuerdos de investidura -primero con Pedro Sánchez y después con Mariano Rajoy-, pero que el problema, en un momento y en otro, es que PP y PSOE "se dan la espalda" y bloquean las instituciones. Ha dicho que le parece "preocupante" que ambos partidos sean capaces de hablar para buscar la fórmula legal para adelantar la posible repetición de comicios del 25 de diciembre al 18 del mismo mes, pero que no lo hagan para evitar las elecciones.

El dirigente liberal, a preguntas de los periodistas, ha indicado que no sabe si el Rey realizará una nueva ronda con los partidos tras las elecciones gallegas y vascas del domingo. "El Rey es el que decide. No sé si habrá ronda o no, o si habrá algún candidato que le lleve más síes que noes para una investidura".

Lo que sí ha dejado claro Rivera es que su partido solo ve posibilidades de apoyar una opción de Gobierno y evitar unas nuevas elecciones. Se trataría de un Ejecutivo monocolor del PP facilitado con una abstención del PSOE, que cumpla con los 150 compromisos y reformas pactados con Ciudadanos, y que será controlado por la oposición desde el Congreso por su falta de mayoría. "Nosotros lo tenemos muy claro", ha indicado, al tiempo que rechazaba por inviables el resto de formulas, incluido el intento de Sánchez de convertirse en presidente con el apoyo de Ciudadanos y Podemos.