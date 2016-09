El bloqueo político prolongado en el tiempo ha llevado al Gobierno a iniciar contactos con el PSOE y Ciudadanos para abordar la situación económica. El Ejecutivo, según el PP, busca fórmulas para "desatascar" los asuntos más urgentes y evitar la sanción que pueda imponer Bruselas a España por el incumplimiento del objetivo de déficit.

Así lo ha confirmado el portavoz parlamentario de los populares, Rafael Hernando, que ha insistido en la “preocupación” que se vive en los despachos de la Moncloa ante la imposibilidad de cumplir los plazos y compromisos con la UE. Entre otros asuntos, el Gobierno en funciones y los partidos políticos estarían estudiando un posible endurecimiento del Impuesto de Sociedades, resolver la parálisis en la CNMV y dar una respuesta a la comunidades autónomas para que puedan suavizar su objetivo de déficit.

Sobre estos tres asuntos, el PSOE asegura haber "escuchado" al Ejecutivo y estar dispuesto a seguir profundizando, pero con una condición. "Nosotros lo que le hemos dicho al Gobierno es que no es una cuestión entre el PSOE y el Gobierno, que tiene que ampliar ese diálogo al resto de grupos", ha insistido el portavoz de los socialistas en el Congreso, Antonio Hernando. Los populares garantizan, en este sentido, tener la "intención" de contactar con Podemos.

Además, los socialistas están a la espera de conocer las vías legales y administrativas que está estudiando el Gabinete de Rajoy para actualizar el déficit de 2016 y 2017 y repartirlo entre las administraciones públicas de modo que las autonomías puedan elaborar sus presupuestos.

Por ahora en los contactos no se habría detallado, sin embargo, ninguna medida. "No sabemos cuál es el proyecto concreto del Gobierno sobre reforma del Impuesto de Sociedades", ha anticipado el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, José Manuel Villegas. El presidente de su partido va incluso más allá. “Es preocupante que el PP y el PSOE sí hablen para modificar el Impuesto de Sociedades y para poner fecha electoral pero no para evitar las elecciones", ha lamentado Albert Rivera también en rueda de prensa en la Cámara baja.