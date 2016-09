Convergéncia, dispuesta a apoyar a Sánchez sin el referéndum como moneda de cambio

El referéndum podría dejar de ser una condición sine qua non para el posible apoyo de los independentistas a la investidura de Pedro Sánchez. El portavoz de la antigua Convergència, Francesc Homs, se ha mostrado esta mañana dispuesto a aparcar esta reivindicación y a retirarla de la mesa de negociaciones, con tal de "echar al PP".

Homs ha apuntado en Catalunya Ràdio que la posición de los secesionistas debe ser consensuada entre el PDC y ERC, pero el convergente se ha inclinado por sacrificar esta demanda en aras de un cambio de gobierno. "A veces la política tiene estas cosas y no lo podemos abarcar todo", ha apuntado. "Habrá que hablarlo" entre los independentistas, ha dicho sobre la renuncia a exigir un referéndum pactado como moneda de cambio para el apoyo de los soberanistas a una eventual investidura del dirigente socialista. "Tendremos que decidir este mes de octubre", ha señalado. "Tendremos que decidir los dos, porque la aritmética va tan justa que no admite unos votos y otros no", ha subrayado.

Homs se ha referido también a la declaración que ayer hizo ante el Supremo como imputado por el 9-N. El dirigente nacionalista ha reconocido que ante el juez admitió que en los días previos al 9-N, el Gobierno central trasladó al Ejecutivo catalán que estaba dispuesto a llegar a un pacto para que la consulta se celebrara, y por tanto no emprendería acciones penales, pero siempre y cuando Artur Mas se comprometiera a no dar una rueda de prensa para anunciar los resultados de la votación, como finalmente hizo. En los días previos al 9-N trascendieron los contactos que mantuvieron Joan Rigol, en nombre de Mas; Pedro Arriola, como emisario del Gobierno del PP; y José Enrique Serrano, por la parte del PSOE, que trataron de pactar una consulta tolerada y trataron de evitar el choque de trenes.