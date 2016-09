El Parlamento navarro respalda la exhumación de los restos de Mola y Sanjurjo

La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy una declaración institucional de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra de apoyo a la decisión de exhumar los restos de los generales franquistas Mola y Sanjurjo del Monumento a los Caídos. En el primer punto de la declaración, el Parlamento de Navarra se suma a las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Pamplona para el cumplimiento de la Ley de recuperación de la memoria histórica, entre otras, la decisión de exhumar los restos de Mola y Sanjurjo.

Además, en un segundo punto, el Parlamento rechaza "rotundamente" todo tipo de agresiones y vulneraciones de los derechos humanos y en concreto los ataques que durante los días se han producido en Pamplona contra las medidas adoptadas por el Ayuntamiento. En un tercer punto, la Cámara aboga por la promoción activa de "una cultura de paz que contribuya a la convivencia entre todos los ciudadanos y ciudadanas navarras".

El PP ha presentado una enmienda al tercer punto, que no ha sido aceptada por los grupos proponentes de la declaración, para que el Parlamento de Navarra condenase "los atentados de ETA, además de los de otros grupos terroristas". El primer punto se ha aprobado con el apoyo de los grupos proponentes y del PSN y el voto en contra de UPN y PP y el segundo se ha aprobado por unanimidad.

Al término de la Mesa y Junta, el portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha celebrado que en el Parlamento de Navarra haya una mayoría política que apruebe la exhumación de los retos de Mola y Sanjurjo, que fueron "unos criminales para con el pueblo navarro, para con la sociedad navarra" y provocaron "miles de víctimas de la represión franquista en Navarra".

Por el PP, Ana Beltrán ha explicado que con su enmienda han intentado que Bildu, "que siempre está hablando de recuerdo, de memoria, de paz, de convivencia", condenase los atentados terroristas de ETA, pero los firmantes de la declaración no lo han aceptado, "por cobardía". Beltrán ha señalado a Bildu que "mientras no condenen el terrorismo de ETA, no tienen legitimidad para firmar ni pedir que se respete la memoria de ningún otro tipo de violencia ni de terrorismo".

"En este tema, lo que está pretendiendo el cuatripartito es sembrar cizaña" y "crear fractura social", ha afirmado Beltrán, que ha recordado que la exhumación no da cumplimiento a la ley de memoria histórica, porque "hace tiempo que el Monumento es una sala de exposiciones".

Tras asegurar que "no puede haber ningún español que siga enterrado en una cuneta", Beltrán ha deseado que "todos los españoles, estén donde estén y sean víctimas de terrorismo o de violencia, tengan una digna sepultura", pero "en este caso se ha pretendido hacer una parafernalia que va más allá".

Reacciones

María Chivite, del PSN, ha reiterado el apoyo de los socialistas a las iniciativas que supongan un avance en materia de memoria histórica, y Carlos Couso, de Podemos, ha aseverado que "más vale tarde que nunca", porque mantener los restos de Mola y Sanjurjo en ese lugar "dice poco bueno de la calidad democrática de este país, cuarenta años después de que acabara la dictadura". Podemos, ha apuntado, es favorable a la celebración de una consulta popular sobre el destino del monumento.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha señalado al PP que, con su rechazo al primer punto, "se retrata sobre cuál es su verdadera posición en un tema tan sensible para las víctimas del alzamiento franquista", ya que Mola y Sanjurjo fueron "dos personas que tuvieron tan alta participación en los fusilamientos y los asesinatos de 1936".

Carlos García Adanero, de UPN, ha subrayado que en Navarra "hay desde hace años una serie de grupos que están trabajando en la recuperación de la memoria y lo están haciendo bien", pero Bildu, "que no había participado ahí, ahora quiere coger el protagonismo que están teniendo otros".