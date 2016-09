Sánchez: «El fin de los vetos cruzados será el principio de la regeneración»

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho hoy que "los que vinieron a cambiar la política lo que están haciendo es bloquear el cambio" y ha asegurado que "el fin de los vetos cruzados" de Ciudadanos y Podemos "será el principio de la regeneración democrática de este país".

Sánchez, que se ha desplazado hoya San Sebastián a acompañar en un acto electoral a la candidata socialista a lehendakari, Idoia Mendia, ha insistido en su "no" a la abstención para permitir que Mariano Rajoy continúe en el Gobierno. "La responsabilidad del PSOE no es reforzar aquello que queremos combatir y cambiar", ha aseverado.

El líder del PSOE ha recalcado que, "ante la pregunta" de si su partido se va a abstener "ante la corrupción de Rajoy, la respuesta es no", la misma que ha dado desde el 26 de junio, según ha destacado.

"Frente a los partidos que dicen una cosa antes y después, nosotros cumplimos nuestra palabra. Queremos desterrar la corrupción y la mentira, porque el PP ha hecho de la mentira una forma habitual de hacer política. Y para desterrar la mentira de la vida política española, lo que hay que hacer es mandar al Partido Popular a la oposición", ha enfatizado. Sánchez ha afirmado que el PSOE "es la alternativa al PP", "la alternativa de un proyecto autónomo".

"Se lo digo a las derechas política, económica y mediática. Somos el partido del sí al empleo con derechos, del sí a la igualdad, del sí a la regeneración democrática, y por eso votamos no a Rajoy", ha destacado el dirigente socialista, que no cree que ésta sea una posición de "irresponsabilidad".

Ha dicho que, tras las elecciones del 26 de junio, la "responsabilidad" del PSOE ha sido reconocer que Mariano Rajoy había ganado las elecciones y le correspondía formar gobierno, sin haber criticado además sus tiempos "dilatados". "¿Cuál es la responsabilidad de Rajoy? Porque alguna tendrá él", se ha preguntado Sánchez.

Ha añadido que, "por primera vez en la historia del país, la primera fuerza política es incapaz de articular una mayoría que le permita gobernar". "Eso es responsabilidad de Rajoy", ha dicho. El secretario general del PSOE se ha referido asimismo "a los nuevos", a los que "se disfrazan de izquierdas pero en verdad son soberanistas. Ha asegurado que Pablo Iglesias le pide que hable con los nacionalistas y que Rivera le insta a hablar con Rajoy.

Corrupción

"¿Y ellos por qué no se juntan a hablar? ¿Por qué no pueden hablar?", ha dicho Sánchez, convencido de que "el fin de los vetos cruzados" entre Podemos y Ciudadanos propiciaría el cambio de la situación. "Necesitamos un Gobierno ya, un Gobierno limpio, social, creíble y dialogante. Y ese no sería nunca un Gobierno de Rajoy. El cambio es posible", ha subrayado el líder socialistas, respaldado por los aplausos del público, entre el que se encontraban dirigentes y exdirigentes del partido en Euskadi.

Sánchez se ha referido también al caso de la exalcaldesa de Valencia y ha dicho que es "una mentira más" que Rajoy no reclame a Rita Barberá que deje su escaño en el Senado por "falta de autoridad". "No es falta de autoridad, no se lo pide porque Barberá, como Bárcenas, Matas y Granados, es una pieza del mismo engranaje, que se llama financiación irregular", ha dicho.