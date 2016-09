Rivera: «Rajoy debe pedir a Barberá que deje su escaño»

La decisión de Rita Barberá de no abandonar su escaño como senadora sigue levantando ampollas dentro y fuera del Partido Popular. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha defendido este jueves que "hay que intentarlo todo para que no manche la imagen del Senado" y ha afirmado que Mariano Rajoy debe pedir a la exalcaldesa de Valencia su acta.

a votación Todos los grupos de Les Corts le piden que deje su acta Los cinco grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes, incluido el PP, han firmado una propuesta conjunta para instar a Barberá a que renuncie al acta en la Cámara alta, "para salvaguardar la dignidad de la representación de los valencianos". La propuesta de resolución, presentada anoche y que se debatirá y votará hoy durante la segunda jornada del debate de Política general, está firmada por los portavoces del PP, PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos. El texto recuerda que la exalcaldesa de Valencia fue designada senadora territorial en representación de la Comunitat Valenciana a propuesta del grupo popular, e insta a Barberá a renunciar al escaño para "salvaguardar la dignidad" de la representación de los valencianos.

Rivera, en declaraciones a RNE, ha presumido de que lo ocurrido con Rita Barberá es consecuencia de que el PP perdió la mayoría absoluta y del pacto de investidura con Ciudadanos, y ha opinado que es evidente que Barberá está "echando un pulso" a Rajoy, al que ha recordado que si quiere apoyo para una nueva investidura de Rajoy debe respetar "hasta la última frase" su pacto con Ciudadanos.

El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha pedido también a la exalcaldesa de Valencia que renuncie a su acta de senadora, aunque ha reconocido que es algo que debe hacer ella "motu proprio". En una entrevista en Antena 3, ha defendido que esto sería "lo normal" y es lo mismo que ha ocurrido en otras ocasiones, y no tiene que ver con si Ciudadanos, partido al que el PP quiere mantener como socio para una investidura, lo considera o no suficiente.

Guindos no ha querido entrar en detalles sobre la decisión del PP, la pasada legislatura, de colocar a Barberá en la Diputación Permanente -con lo que siguió siendo senadora incluso cuando las Cámaras se disolvieron para las elecciones del pasado junio-. No obstante, ha dejado claro que en ese momento no estaba imputada -investigada, en la terminología actual-, y que una vez que se produce ese paso del proceso judicial es una "línea divisoria muy clara". "Cuando estás investigado entras en un nuevo territorio", ha remarcado, si bien ha reconocido que una imputación judicial, como sucede en muchas ocasiones puede "acabar en nada".

Ni "dignidad" ni "ejemplaridad"

Quien también ha reaccionado a la decisión de Barberá ha sidoel vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, quien considera que la actuación de Barberá en el "final de su carrera" no cumple con el requisito de "dignidad" ni con el de "ejemplaridad" con el que los políticos deben ejercer su vida personal. "No cumple ninguna de las dos cosas y lo lamento profundamente porque en su comunicado y en sus expresiones dice que no quiere hacer daño ni al partido ni a las instituciones y, desgraciadamente, hemos comprobado que no está siendo así", ha dicho en declaraciones a RNE.

Además, ha subrayado que, si Barberá no hubiese pedido su baja del PP, el partido la habría suspendido de militancia, igual que ha hecho con el resto de exconcejales valencianos investigados en este caso. "La decision suspenderla de militancia es en firme y es la que podíamos tomar porque la legislación hoy en vigor otorga exclusivamente a la voluntad de cada afectado mantener o no el escaño", ha justificado, al tiempo que ha dicho no saber si Barberá está tratando de echar un pulso al presidente del partido, Mariano Rajoy.

En la misma línea se ha mostrado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que ha apostado por hacer una reflexión "profunda" para cambiar la ley, de manera que se pueda sustituir a los diputados por designación autonómica. "Ella, más aún siendo senadora, no por elección directa de los ciudadanos, sino por designación de una Cámara autonómica, debería renunciar a su escaño", ha defendido.

Susana Díaz también ha querido sumarse a las críticas contra Barberá y la dirección del PP. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter la presidenta andaluza ha criticado que el jefe del Ejecutivo permita que la senadora "se quede aforada en el escaño que le regaló el Partido Popular".