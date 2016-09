De Guindos explicará el 'caso Soria' mañana en la Comisión de Economía

El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, comparecerá este martes a las 18.00 horas en la Comisión de Economía del Congreso, según ha confirmado el portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura. Allí dará explicaciones sobre el intento de nombramiento del exministro José Manuel Soria para un puesto directivo en el Banco Mundial.

Tras la constitución esta tarde de la Comisión de Economía, la Mesa y Portavoces ha decidido citar a De Guindos con el fin de que informe "cuanto antes" de la designación y posterior renuncia de Soria. La aprobación de esta comparecencia se produce con el apoyo por mayoría de los grupos parlamentarios del PP y Ciudadanos, mientras que el grupo socialista ha criticado que De Guindos no haya sido convocado a un pleno urgente en el Congreso.

La decisión de los populares se produce tras rechazar que dicha comparecencia tuviera lugar en el Pleno del Congreso, como reclamaban PSOE y Podemos. En este sentido, la presidenta del Congreso eludía de nuevo este lunes convocar un pleno extraordinario de la Cámara Baja para que el ministro ofreciera explicaciones. Pese a que la Junta de Portavoces aprobó la semana pasada la petición de comparecencia, no se fijó ninguna fecha concreta, por lo que establecerla queda a la discrecionalidad de Pastor.

En la reunión de la Mesa del Congreso convocada de urgencia para esta mañana la presidenta sólo se ha referido a la comparecencia cuando se le ha cuestionado por ella en el turno de ruegos y preguntas. Pastor se ha limitado a responder que ha solicitado al Gobierno que informe de su disponibilidad. El Ejecutivo en funciones, sin embargo, se niega desde la legislatura anterior a someterse al control de una cámara que no le ha elegido ni otorgado su confianza. De esta forma, aún cuando Pastor convocase el pleno, todo apunta a que el ministro de Economía no acudiría a la sesión extraordinaria. El Gobierno sí estaría dispuesto a que De Guindos dé explicaciones en la Comisión de Economía.

El PSOE le acusa de actuar como "delegada del Gobierno"

La negativa del Gobierno a comparecer ha sido muy criticada esta mañana por todo el arco parlamentario. El grupo socialista en el Congreso amenaza con impulsar la reprobación de la presidenta del Congreso si no convoca de inmediato el pleno. El portavoz socialista, Antonio Hernando, ha acusado a Ana Pastor de actuar como "delegada del Gobierno de Mariano Rajoy ante las Cortes" en vez de como presidenta del Congreso.

El dirigente del PSOE ha explicado en la Cámara que, si Pastor no convoca dicho pleno, van a recabar las firmas de todos los diputados, salvo los del PP, con una petición para que lo haga. Pero si a pesar de esa demanda, la presidenta insiste en no convocarlo, los socialistas impulsarán la reprobación, iniciativa a la que se ha sumado ya Podemos.

Pastor argumenta que hasta que no tenga la confirmación del Gobierno de que el ministro de Economía va a acudir no decidirá si, como han exigido todos los grupos salvo el popular, pone fecha al pleno para que Luis de Guindos acuda al hemiciclo. El Ejecutivo de Rajoy mantiene que no está obligado a acudir al pleno del Congreso porque no goza de la confianza de la Cámara. Por esta misma discrepancia en la pasada legislatura, el Congreso, entonces presidido por el socialista Patxi López, presentó ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones que aún no ha resuelto y no prevé hacerlo hasta octubre.

"El Constitucional debería resolver cuanto antes", se ha quejado hoy el portavoz socialista. Mientras no haya una resolución el tira y afloja entre el Ejecutivo y el Legislativo será permanente porque el primero no se considera obligado a someterse al control parlamentario del segundo.