Catalá avisa a Puigdemont de que si convoca la consulta caerá sobre él todo el peso de la ley

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha replicado este lunes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que el referéndum independentista, ya sea pactado o no, es ilegal y que, por tanto, caerá "todo el peso de la ley" sobre quien cometa cualquier irregularidad en este sentido.

"Una consulta pactada no existe en nuestro ordenamiento jurídico. La clave está en la soberanía nacional, que reside en todos los españoles, no sólo en una parte", ha afirmado Catalá, en declaraciones a RNE, después de que Puigdemont hablara ayer de referéndum pactado como solución al problema catalán. "Nunca va a ser posible, con la Constitución actual, que una parte decida lo que quiere ser. Lo decidimos todos. Puigdemont no tiene capacidad para hacer lo que él considere; todos estamos sometidos a las reglas del juego", ha subrayado.

El ministro en funciones ha asegurado que "en Cataluña se cumplen las sentencias y las leyes", puesto que es "una comunidad autónoma más donde las leyes están vigentes". Por eso, ha señalado que "los responsables políticos tienen que acatar las leyes" y que, cuando no lo hacen, "deben asumir las consecuencias".

El independentismo no crece

Sáenz de Santamaría tacha de "rupturista, ilegal y oportunista" la propuesta de Puigdemont La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha calificado de "rupturista, ilegal y oportunista" la propuesta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para intentar de convocar un referéndum planteando al Estado una consulta legal y acordada. Durante su intervención en un desayuno del Forum Europa celebrado en Bilbao para presentar al candidato popular a la Lehendakaritza, Alfonso Alonso, Sáenz de Santamaría ha afirmado que la propuesta de Pigdemont "solo genera división y ruptura entre los catalanes". A su juicio, Cataluña, igual que el País Vasco, son "mucho más que los políticos independentistas, y proposiciones como ésta lo único que hacen" es favorecer la ruptura de una sociedad que, como la vasca, es "muy plural". "Cuando uno presenta iniciativas como ésta, lo que hace es tensar y hacer sufrir a la sociedad a la que gobierna, que es la última aspiración que tiene que tener un gobernante", ha dicho. En segundo lugar la vicepresidenta ha asegurado que es "ilegal" y la Ley "es la expresión de la democracia". "Los gobernantes han de regirse por el respeto a la Ley", ha advertido.

Para Catalá, la manifestación de la Diada de ayer demuestra que "el movimiento independentista catalán está muy presente", pero también que en el último año "no ha habido ningún incremento singular" del apoyo ciudadano, que "no parece que esté creciendo".

El responsable de Justicia ha dicho que de momento no le consta que la Fiscalía haya iniciado ninguna actuación contra la quema de algunas banderas y fotos del Rey que se produjo en la manifestación de la izquierda independentista y anticapitalista. Sin embargo, ha indicado que "no será difícil actuar" en este sentido, ya que hay imágenes disponibles, por lo que "si se acredita delito y se identifica a los autores", se podrán tomar medidas. El ministro considera que, para este tipo de delitos, no se debe tener una "tolerancia mayor que con otros" como los relacionados con el tráfico. "Cuando alguien comete injurias contra determinados símbolos, tiene una responsabilidad", ha advertido.

A la pregunta de si cree que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, podría ser condenada a prisión, Catalá ha remarcado que al delito de desobediencia por el que podría ser juzgada por la creación de la comisión de estudio del proceso constituyente no le corresponde pena de cárcel. Eso sí, ha querido dejar claro que "cualquiera que comete una irregularidad tiene una responsabilidad", lo que significa que si Forcadell ha cometido alguna "actividad ilícita, tendrá que asumir su responsabilidad, la que corresponda según el delito".