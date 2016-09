Sánchez busca liderar un bloque «del cambio» junto a Podemos y Ciudadanos

Pedro Sánchez ha sido claro: no quiere unas terceras elecciones generales. El secretario general del PSOE, en un acto celebrado en San Sebastián, ha instado a conformar un bloque "del cambio" liderado por su partido para que el PP, encabezado por Mariano Rajoy, no tenga la oportunidad de someterse de nuevo al voto de investidura para hacerse con la presidencia del Gobierno. A pesar de que no ha manifestado explícitamente que él si se presentará a una hipotética investidura, lo cierto es que el dirigente socialista ha apelado implícitamente a Ciudadanos y Podemos a conformar un Gobierno alternativo al de Rajoy.

Sánchez ha pedido "a las fuerzas del cambio", en alusión a Podemos y Ciudadanos, que "no den una tercera oportunidad" a Mariano Rajoy, una vez que éste ha fracasado en su intento de repetir en la Moncloa "como consecuencia de su incapacidad para articular una mayoría que le permita gobernar", ha dicho Sánchez. A su juicio, eso es "jugar a unas terceras elecciones". Por ello, ha recordado que en la pasada legislatura "el voto contrario" de Podemos a su intento de investidura en marzo "provocó darle una segunda oportunidad a Rajoy". "Yo espero que eso no vuelva a ocurrir", ha insistido.

Junto a Idoia Mendia, candidata de los socialista para aspirar a Ajuria Enea, Sánchez ha dejado claro que no quiere una repetición de los comicios y que quiere liderar un bloque "del cambio" alternativo "al de Rajoy y Soria". "Los socialistas cumplimos con nuestra palabra, dijimos que no íbamos a facilitar un gobierno de Rajoy y hemos cumplido con la palabra del cambio. Espero que el resto de formaciones políticas hagan lo propio", ha zanjado. Sin embargo, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ya ha dejado claro en numerosas ocaciones que él ve "inviable" un acuerdo a tres donde la fuerza morada tenga presencia.