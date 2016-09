Los lugartenientes de los líderes: los 'número dos' por Gipuzkoa

La carrera electoral hacia las autonómicas vascas exige a los partidos dar lo mejor de sí mismos y sacar al campo su alineación de gala. Los candidatos a lehendakari y cabezas de lista por los distintos territorios, con las agendas echando humo en vísperas del banderazo de salida, se apoyan también en lugartenientes de lujo como los números dos por Gipuzkoa, copilotos de los principales aspirantes y que adelantan algunas claves de por dónde puede ir la campaña. Aquí velan armas la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria (PNV), en su primera intervención pública tras ser hace unos días madre de mellizos; la periodista y fichaje 'estrella' de EH Bildu Maddalen Iriarte (elegida por las bases de la coalición como número dos por Gipuzkoa a la espera de que el Constitucional decida esta semana si inhabilita o no a Arnaldo Otegi); el portavoz juntero y socialista 'emergente' Eneko Andueza; la veterana dirigente del PP Juana Bengoechea; y el secretario general de Podemos en Eibar Julen Bollain. Todos ellos explican sus intenciones y pronósticos.

LAS PREGUNTAS 1. ¿Por qué se presenta y cómo afronta la campaña? 2. Si usted fuera lehendakari, ¿qué haría? 3. ¿Su pronóstico para el 25-S y las posteriores alianzas?

Bakartxo Tejeria (PNV)

«La construcción social y nacional van de la mano»

1. Para desarrollar un proyecto de país y el potencial de este pueblo. Basta ver en qué situación estábamos cuando recuperamos nuestro autogobierno y cómo, en tan solo dos décadas, conseguimos colocarnos en puestos de cabeza a nivel mundial -terceros en índice de desarrollo humano sostenible, por detrás de Islandia y de Noruega, por poner un ejemplo-. Y creo que el pueblo vasco existe y tiene derecho a decir su futuro. La construcción social y nacional tienen que ir de la mano. Quiero una Euskadi libre, con personas libres, sustentada en la justicia social. Un proyecto que sintetiza el PNV y por eso acepté repetir como candidata a la Presidencia del Parlamento Vasco. Estas elecciones son una oportunidad para que Euskadi siga avanzando. Frente al bloqueo que observamos en España, aquí tenemos la posibilidad de realizar nuestro propio camino.

2. Seguiría la línea trazada por el lehendakari Urkullu que, a su vez, continúa el camino emprendido por los anteriores lehendakaris del PNV -Ibarretxe, Ardanza y Garaikoetxea-. Es decir, me marcaría tres ejes de actuación: la salida de la crisis, la consolidación de la paz y la convivencia, y la consecución de un nuevo estatus para Euskadi. Creo que las personas tienen que ser el centro de nuestras actuaciones y es básica la reactivación económica, apoyar a nuestro tejido productivo para generar empleo y garantizar nuestro sistema de protección social. Y la próxima legislatura tiene que ser la de la consolidación de un nuevo marco jurídico-político para Euskadi. Queremos tener un sitio propio en Europa.

3. Tengo el convencimiento de que el PNV será la primera fuerza en los tres territorios. La experiencia contrastada del lehendakari Urkullu supone una garantía. Invito a contrastar la forma de gobernar de unos y de otros; y a partir de ahí, decidir el sentido de su voto. Creo que los que confiaron en nosotros en las últimas elecciones municipales y forales pueden volver a hacerlo porque el PNV cumple lo que promete y si, en algún momento, no puede hacerlo, da las explicaciones pertinentes. Sobre los posibles pactos, dependerán de los resultados y del grado de coincidencia en los programas.

Maddalen Iriarte (EH Bildu)

«Aportaré un conocimiento más pegado a la realidad»

1. Modestamente creo que puedo aportar un conocimiento del país quizás más pegado a la realidad, al menos otras perspectivas, porque llevo tomándole el pulso a este país en los últimos 30 años a ras de suelo, con gente que jamás ha pisado un parlamento pero que se mueve en un sindicato, en el mundo cultural o deportivo, que canta en un coro, que hace ciencia o que ha decidido volcarse en el voluntariado; y por supuesto, con la gente que ha liderado la política en este país en estas últimas décadas. Creo que eso permite tener una fotografía bastante acertada de qué es y qué quiere este país.

2. Tenemos al mejor candidato a lehendakari, Arnaldo Otegi, y su gran acuerdo de país con tres patas: un país libre de recortes, en el que no esté penalizado cogerse una baja (¿sabía usted que el Gobierno de López decidió, y que el Gobierno de Urkullu mantiene, que a un empleado público, una enfermera por ejemplo, no se le paga su sueldo íntegro si se coge una baja de un par de días, por responsabilidad hacia sus pacientes, porque tenga unas décimas de fiebre?); un país ponga en marcha un proceso para hacerse dueño definitivo de su futuro; y cerrar definitivamente las dolorosas heridas que aún quedan en nuestro país. Y algo que a lo mejor ha pasado desapercibido, pero que es central: no solo los partidos, también los sindicatos, los movimientos sociales y populares, están llamados a construir ese gran acuerdo. Sería un gran cambio respecto a cómo ha venido siendo entendida la Lehendakari-tza durante los últimos años: es la ciudadanía la que manda.

3. No es fácil predecir los resultados y yo le pediría a la ciudadanía que no haga gran caso a esas predicciones, en su mayor parte interesadas. Y estoy segura de que podremos llegar a acuerdos con todos los que puedan compartir la idea de poner a este país en el mapa del mundo, de que nuestra juventud pueda cumplir sus sueños, de que los de mayor edad no vivan pendientes de si se agotará la hucha de las pensiones, de que las mujeres puedan salir a la calle en libertad, de que nuestros científicos e investigadores trabajen en las mejores condiciones...

Eneko Andueza (PSE-EE)

«Si fuera lehendakari, sé qué haría... y qué no haría»

1. Porque quiero una Euskadi mejor para mis hijos, para la sociedad vasca, y el proyecto liderado por Idoia Mendia me parece un proyecto necesario en la medida que afronta todos los problemas que afectan a nuestros ciudadanos mediante propuestas concretas que intentan dar solución a dichos problemas. Afronto la campaña con muchísima ilusión, con responsabilidad y, sobre todo, con muchas ganas de estar con la gente, de pisar la calle para trasladarles nuestras propuestas y, sobre todo, escucharles.

2. Tengo muy claro qué haría, pero también qué no haría. Lo primero que no haría sería enfrentar a la sociedad y dividirla anteponiendo proyectos soberanistas. Trabajaría sin descanso en la defensa y mejora de nuestros servicios públicos como la máxima garantía para la obtención de la igualdad social. Impulsaría políticas de empleo, priorizando aquellas comarcas que más están sufriendo el paro, pondría en marcha programas de formación para jóvenes, parados de larga duración y parados mayores de 50 años. Apostaría por un plan industrial que mirara al futuro. Revisaría y mejoraría el sistema de protección social a través de la reforma de la RGI. Y trabajaría conjuntamente con las tres diputaciones en la búsqueda de medidas que combatieran el fraude y la armonización fiscal que permitiera una mayor y mejor redistribución de la riqueza, fundamental en la lucha contra la desigualdad.

3. Lógicamente no salgo a jugar un partido sin mentalidad ganadora. Por tanto, apuesto por una victoria socialista que permita unir, no dividir. De los programas que presenten el resto de partidos dependerán las futuras alianzas. No nos gustan las aventuras.

Juana Bengoechea (PP)

«Euskadi tiene unas rémoras propias por debates estériles»

1. En Euskadi tenemos los mismos problemas que en el resto de España. Sin embargo, tenemos también rémoras propias: los estériles debates sobre identidades, autodeterminaciones, victimismos, pulsiones hacia la diferencia, al aislamiento... que no resuelven los problemas del día a día de nuestros conciudadanos, ni garantizan un futuro mejor para nuestros hijos. Son debates que nos aíslan de los que siempre han sido los escenarios naturales de los vascos: España, Europa, y el mundo.

2. Yo lo que quiero es que Alfonso Alonso sea lehendakari. Él ya ha demostrado su liderazgo tanto en la alcaldía de Vitoria-Gasteiz como en el ministerio de Sanidad. Será un lehendakari para todos. No se gobierna ni sobre los sentimientos y emociones, ni contra ellos; se gobierna según las leyes que hemos aprobado entre todos, que permiten la diversidad y la igualdad, escuchando y atendiendo al bien general desde la preocupación sobre lo particular.

3. Las últimas convocatorias electorales han dejado claro que los pronósticos son difíciles incluso para los especialistas y no son un buen instrumento de trabajo político. Los ciudadanos se van a dar cuenta de que no necesitamos políticos que estén con constantes ensoñaciones, pronunciándose según cálculos electorales, emborronando los compromisos porque según los resultados pueden tener que mirar a un lado o a otro. Respecto de los pactos, estaremos abiertos al diálogo con quienes estén dispuestos a todas las reformas y no con los que aspiren a la destrucción de las instituciones o de nuestros sucesivos entornos de pertenencia.

Julen Bollain (Elkarrekin Podemos)

«El cambio debe beber de gente corriente como yo»

1. El cambio debe beber de la percepción de la sociedad civil y por eso gente corriente como yo damos el paso para aunar todas esas opiniones. Para que se blinden los derechos sociales, y crear una Euskadi en la que nadie se quede atrás y en la que no haga falta el carnet de ningún partido para salir adelante. La campaña la afronto con optimismo porque durante las anteriores comprendimos que la sonrisa de un país al que ha afectado tanto la crisis como Euskadi brilla aún más cuando tenemos algo por lo que luchar.

2. Blindar los derechos sociales de toda la ciudadanía. Como dice el artículo 25 de la Ley Universal de Derechos Humanos, «toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios». Desde un principio hemos pensado en gobernar para la gente y ponemos como prioridad sobre la mesa un pacto con la ciudadanía en vez de con nuestra red clientelar.

3. En una quiniela, en el primer puesto pondría a la gente. Algunos trataron de hacer creer que los resultados de Podemos en Euskadi no eran sino un espejismo tras las elecciones generales del 20-D, falacia que se destapó en las del 26-J. El proyecto de Elkarrekin Podemos es el proyecto de la gente corriente, de esos más de 10.000 jóvenes obligados a marcharse de Euskadi, de ese jubilado al que tras 40 años trabajando, la pensión no le llega, de esa familia sin ingresos. A la hora de realizar acuerdos, tenemos claro que a quien reme a favor de la gente le tenderemos la mano. Desde Elkarrekin Podemos ofreceremos esa posibilidad a PSE y EH Bildu.