Urkullu dice a Sánchez que no tiene otra opción que presentar su candidatura si no quiere elecciones

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha advertido al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que no tiene otra opción que presentar su candidatura a la presidencia del Gobierno del Estado, si de verdad «está en la solución», no quiere unas terceras elecciones y mantiene el 'no' a la alianza entre PP y Ciudadanos.

Además, ha advertido a los populares de que no lograrán que el PNV renuncie a un nuevo autogobierno, una cuestión que, a su juicio, se deberá abordar «en la próxima legislatura española», ni le «radicalizará» con su «frentismo». En este sentido, ha rechazado que vaya a «catalanizarse». «Que venga Dios y lo vea. También dijeron que estaba 'Sanchificándome'», ha afirmado.

El presidente del Gobierno vasco ha insistido en que el Estado «está ante un caos, con unas terceras elecciones cada vez más cerca, y alguien tendrá que cambiar de posición». «Pero, en ese alguien, hay quien tiene más responsabilidades y la primera responsabilidad es del PP, que es el que ganó las elecciones, y después la de otras formaciones con una determinada representación en las Cortes que son, por orden, el PSOE, Podemos y Ciudadanos», ha indicado.

Tras recordar «la situación de bloqueo» que existe en la actualidad para poder formar un Ejecutivo, ha considerado que «es constatable que hay voces en el PSOE que plantean una reflexión sobre la posición que ha mantenido» el partido hasta ahora. «Pero también es constatable el posicionamiento rotundo de su secretario general en cuanto al 'no', no solo a Rajoy, sino incluso al Partido Popular», ha recordado.

Por ello, ha señalado que, si el líder socialista ha asegurado que el PSOE «va a estar en la solución», no ve otra opción que Pedro Sánchez presente su candidatura para la investidura.

«Si hasta el momento lo que estamos viendo es el voto 'no' al PP y a la alianza del Partido Popular y Ciudadanos, si es que el PSOE está en la solución, no sé cuál es la solución si no es presentar su candidatura como alternativa, si no quiere que haya terceras elecciones», ha añadido.

Urkullu ha asegurado que los socialistas han llamado al PNV para sondear si el PP «estaba negociando algo» con los jeltzales, pero, en ningún momento, «para disponer un escenario de diálogo» con el fin lograr una alternativa al pacto PP-Ciudadanos ni proponer ninguna otra opción. Asimismo, ha precisado que el PP tampoco ha contactado con los jeltzales «para ninguna negociación».

«La radicalidad» de Rajoy y el PP

El lehendakari ha criticado la postura «absolutamente radical» del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, en su primera intervención en la sesión de investidura, «con un planteamiento de unidad de España cerrado». En este sentido, ha considerado que el discurso del portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, no ha sido «duro», teniendo en cuenta que el candidato del PP «no tiene nada de respeto al autogobierno vasco» y «ha aceptado el veto» de C's a los nacionalistas.

Asimismo, ha asegurado que hay «un interés en alimentar el planteamiento de que quizá el PNV cambie de posición». «Pues no. Yo ya dije hace unas semanas que, cuando el PNV dice que 'no', es que 'no'», ha manifestado.

El líder jeltzale ha recordado que, entre las cuatro formaciones políticas estatales suman 325 diputados en el Congreso, «no son capaces de entenderse entre sí», y pretenden «poner la responsabilidad sobre las espaldas de 25 diputados». «Es algo estrambótico», ha indicado. En esta línea, ha emplazado a «blindar el autogobierno vasco» en las próximas autonómicas vascas, «frente al riesgo que supone la actitud de partidos como PP y Ciudadanos, y a la incertidumbre que hoy en día es el conjunto del Estado».

«Una involución»

Urkullu ha considerado que «en la próxima legislatura española debería abordarse, de una manera razonable», un nuevo autogobierno. «Si piensa el PP que, por una reforma de la Ley electoral pactada con Ciudadanos, en la que pueda querer reducir la representación de los partidos nacionalistas en las Cortes, y por otras razones, el PNV va renunciar a sus principios y va radicalizar su práctica política en base al frentismo, se está equivocando», ha aseverado.

En este sentido, ha asegurado que el PNV «no renunciará al ejercicio pragmático basado en el realismo ni a su prioridad, que es la de la construcción de la sociedad vasca de manera cohesionada, sin frentismos».

El lehendakari ha denunciado, asimismo, que el discurso de los dirigentes del PP en Euskadi se ha «radicalizado» y ha habido «una involución», y que no responda a lo que mayoritariamente la sociedad vasca pide de avanzar en el autogobierno.

«Cuando hablamos de nuevo estatus de autogobierno estamos hablando de más cosas además del ejercicio del derecho a decidir, como el reconocimiento por el Estado de la nacionalidad vasca, de la capacidad de relación territorial con otras comunidades, del fondo competencial y de cómo se garantizan las competencias exclusivas en un sistema bilateral», ha subrayado.

Inhabilitación de Otegi

Urkullu ha afirmado que le «aburre» que Arnaldo Otegi le realice continuos emplazamientos ante su inhabilitación como candidato a lehendakari por EH Bildu. En su opinión, se trata de «una estrategia electoralista» para «consumo interno», y que tiene como objetivo, «desde un ejercicio de oportunismo político, intentar hacer ver ante determinado electorado que Iñigo Urkullu tiene una solución a los problemas que Arnaldo Otegi tiene, que son suyos, y sabe que Urkullu no es ni responsable ni tiene la solución».

«Es una estrategia de querer confrontar con quien hasta hoy es lehendakari en un ejercicio de reducir el campo de juego de los demás. No me cansa, me aburre porque es una estrategia muy conocida y muy vieja la de Otegi en esta situación que le afecta, pero de la que era consciente», ha insistido.

El lehendakari ha destacado que no ha visto que «ninguno de los componentes de las candidaturas» de EH Bildu «haya renunciado a seguir» en las listas por la exclusión de Otegi.

«Yo ya me he manifestado en contra del caso Bateragune, de la Ley de Partidos políticos, he hecho lo posible por que todas las candidaturas pudieran estar en unas pasadas campañas electorales», ha señalado.

Ante el hecho de que Otegi haya asegurado que, pese a la decisión de los tribunales, estará en la contienda electoral, Urkullu ha señalado que «no pretenda engañar a nadie» porque «nada le impide que pueda hacer campaña». «Ha dicho que va a estar en el Parlamento. Nadie le impide que pueda estar en el Parlamento, aun siendo inhabilitado para ser asesor parlamentario, liberado del grupo o lo que sea», ha apuntado.

Propuesta de EH Bildu

El presidente del Gobierno vasco también se ha referido a la oferta de EH Bildu para llegar a un pacto con PNV y Podemos, y ha afirmado que su partido «no entra en el juego de cualquier planteamiento, antes de las elecciones autonómicas, que pueda parecer un ejercicio de frentismo por parte de unos o por parte de otros».

En este sentido, ha asegurado que los jeltzales no «caerán en la tentación» de propuestas realizadas «en base a enunciados bonitos, pero que esconden lo que pueda ser una política frentista, o esconde lo que puedan ser sus incongruencias internas para buscar al PNV como pagano y pagador de esa estrategia». Además, cree posible que EH Bildu y Podemos lleguen a acordar tras el 25-S porque ambos han manifestado «su voluntad de desalojo del PNV de la responsabilidad de Gobierno».