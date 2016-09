El PNV promete votar no a Rajoy «hoy y después de las elecciones vascas»

El PNV se ha sumado este viernes al "no es no" del PSOE y se ha comprometido a votar en contra de la investidura de Mariano Rajoy "hoy y el día 26 de septiembre", porque ellos "no conectan" la situación de elección de un gobierno español con las elecciones vascas, ni lo harán después de los comicios.

"Que no, que no, que no estamos uniendo esas elecciones y estas", ha rechazado con vehemencia el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, que ha replicado con un "no nos conocen" a los "voceros del PP y el PSOE" que creen que los nacionalistas vascos ofrecerían sus votos en el Parlamento español a cambio de mantener la lehendakaritza tras el 25S.

Esteban, que ha reivindicado con firmeza el "sentido del honor y de la palabra" de los políticos vascos, ha subrayado que se le "iba a hacer muy difícil andar por las calles de Euskadi" si cambiaran de posición.

Según ha explicado, un acuerdo para facilitar un gobierno en España solo sería posible "si hay un cambio de actitud, de relación con Euskadi, de respeto, de reconocernos como nación, un acuerdo de bilateralidad y una nueva relación con el Estado que no pase por los tribunales y la presión constante".

Para el PNV, eso es incompatible con los cinco años "nefastos" del Gobierno de Rajoy y el acuerdo al que ha llegado éste con Ciudadanos, que "lamina el Estado de las Autonomías".

Esteban, que ha negado que nadie del PSOE les haya llamado a él ni a nadie de la ejecutiva del PNV, ha apuntado que habría que ver cuál es la "voluntad" de los socialistas, "cómo está el PSOE dentro, tejer otros hilos y ver si hay agua en la piscina", para explorar un acuerdo con ellos.

Sobre la posibilidad de cambiar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) para evitar que las elecciones sean el día de Navidad, se ha mostrado convencido de que "para eso se pondrán de acuerdo enseguida" el PP y el PSOE, y ha recordado que, en la última reforma de esa ley, el PNV propuso un acortamiento de las campañas electorales y que esos dos partidos se negaron.