Ortuzar: «La consulta no saldrá sin consenso o sin mayoría absoluta del PNV»

Este igual que el pp piensan que son ellos y solo ellos los garantes de todo. Pues no es asi. En las democracias todos cuentan y seran los ciudadanos los que pongan y quiten sin miedos inducidos. Por otro lado, parece que el Pnv deja de lado el tema consulta, algo se puede estar cocinando en la trastienda. No es más importante ningun gobierno futuro si este, no es democratico realmente. No se puede decir que se es democrata y al mismo tiempo dejar de lado criticas o fallos de la misma en bien de la democracia.No tiene sentido. El Pnv no tendra mayoria para gobernar y pactara con psoe o pp. Tras lo cual, presuntamente algo recibira a cambio. Siempre a sido asi y parece que las inercias siguen. Sin embargo, lo mismo que vemos en España, se vera en el futuro g. vasco. Ningun partido podra ser mayoria y los pactos, seran necesarios. la cuestión es¿ con quien y para que?. Podemos, Bildu, lo tienen claro. Pv no tanto y pppsoe se arrimaran segun convenga.