Urkullu acusa a Otegi de actuar con «oportunismo político»

Iñigo Urkullu ha rechazado este martes de plano que deba replantearse su candidatura a la reelección como lehendakari si finalmente Arnaldo Otegi es inhabilitado, como le reclamó el lunes el propio aspirante de EH Bildu. En la tradicional apertura del curso político en el Palacio Miramar, el lehendakari ha acusado al líder de Sortu de actuar con "oportunismo político" con ese emplazamiento, ya que EH Bildu decidió sus candidaturas "teniendo claras las circunstancias" sobre la posible inhabilitación de Otegi por su condena en el caso Bateragune.

Urkullu ha recordado que el PNV "siempre ha estado en contra tanto de las causas como de las consecuencias" del caso Bateragune, pero ha apuntado que ya en marzo, "en un acto en Madrid", señaló que existía el riesgo de que esta situación pudiera darse antes de la campaña electoral vasca. "No hay debate, ahora estamos en un proceso jurídico-técnico complejo, no político, por decisión de EH Bildu". Por ello, ha indicado que la coalición "está jugando con el oportunismo político" que propicia este proceso jurídico. De forma irónica, ha añadido que "tampoco he visto que EH Bildu renuncie a su candidatura completa".

Respecto a la situación de bloqueo que se vive en el Estado, el lehendakari ha asegurado que "la política española no va a condicionar las elecciones vascas del 25 de septiembre, al menos en lo que respecta al PNV", aunque ha lamentado que "sigue pasando el tiempo y la situación de crisis institucional en el Estado no se aborda". Tras indicar que el PNV no se plantea facilitar una investidura de Rajoy, ha afirmado que "los partidos nacionalistas han tenido un papel de responsabilidad de Estado desde la Transición", pero ha lamentando que otras formaciones "han liquidado el espíritu de la Transición" tras "despreciar" a las formaciones nacionalistas.