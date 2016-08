Otegi a Urkullu: «Si yo fuera lehendakari, no me presentaría si a algún candidato no le dejan concurrir»

Horas antes de conocer hoy si la Junta Electoral de Gipuzkoa le inhabilita o no como candidato, Arnaldo Otegi ha reiterado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, tendría que haber mediado para evitar esta situación. "Si yo fuera lehendakari, estaría dispuesto a no concurrir si algún candidato no pudiera presentarse", ha señalado en una entrevista en Radio Euskadi, aunque ha precisado que no le pide a Urkullu que suspenda las elecciones. Si la Junta echa para atrás su candidatura ya ha anunciado que recurrirá hasta el Tribunal Constitucional, en vísperas del arranque de la campaña electoral.

Tras insistir en que si es inhabilitado será por razones "políticas", no "jurídicas", Otegi ha asegurado que."no me van a apartar del proyecto" de EH Bildu aunque sea inhabilitado. Un proyecto, el de la coalición soberanistas, que plantea "grandes acuerdos de país". Sobre si está aprovechando la situación para hacer victimismo, ha señalado que eso lo sostiene el actual lehendakari, Iñigo Urkullu, que "no está a la altura del país" y son palabras "inapropiadas" porque "no he estado seis años en prisión haciendo cálculos" de si eso le iba a beneficiar para su candidatura. También ha lamentado que el actual candidato del PNV a la reelección haya "abandonado" la vía soberanista de Ibarretxe y "dado continuidad a las políticas de Patxi López".

El dirigente abertzale ha señalado que si es inhabilitado se verá obligado a acatar la decisión judicial, por lo que ha reclamado la necesidad de que los vascos tengan "soberanía". En todo caso, ha reiterado que va a ser candidato hasta el día de las elecciones "porque así lo ha decidido la gente".

Sobre que haría si fuera lehendakari, ha señalado que su primera decisión sería intentar firmar un "contrato social" contra los recortes con los agentes sociales, sindicales y económicos y "recordar a quienes han sufrido el conflicto". Ha asegurado que no viviría en Ajuria Enea sino en Elgoibar, y que intentaría desplazarse en su coche aunque sea "viejo". "Hay que vivir como vive la gente, como Pepe Mujica", en alusión al expresidente de Uruguay.

Críticos en favor de «la violencia»

Sobre el pacto PP-Ciudadanos para la investidura en España cree que solo sirve para salvaguardad "la unidad de España", que les preocupa, y el "capitalismo salvaje". "Salvar el régimen del 78". Asimismo, ha considerado imposible que aquí se produzca entre el Gobierno central y ETA un acuerdo como el de Colombia con las FARC, y ha denunciado la actitud del Estado español. En este sentido, Otegi ha señalado que en este país hay "sectores minoritarios" que "siguen pensando que sin violencia armada no se puede llegar a nada", pero ha garantizado que no tendrán relevancia porque "son una minoría".