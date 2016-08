El 78% de los jóvenes vascos cree necesario un cambio total en la vida política española, un 16% pide un cambio pero no total y solo un 1% considera que no hace falta un cambio, mientras un 5% no se pronuncia al respecto.

Así se recoge en el informe Retratos de Juventud 19, elaborado por el Gobierno vasco y hecho público recientemente, basado en 1.400 encuestas realizadas en tres oleadas a lo largo de 2015 a jóvenes vascos de entre 18 y 29 años.

Según esta encuesta, un 72% de los jóvenes de Euskadi considera que la corrupción en España está muy extendida, un 22% cree que está bastante extendida y un 1% algo extendida. En el lado contrario, solo un 2% afirma que la corrupción está poco extendida, mientras un 3% no se pronuncia.

Respecto a la situación política en el Estado, el 41% de los preguntados la califica de muy mala y otro 41% de mala. Por contra, una 8% la considera buena y un 10% no se decantan en ningún sentido.

En una línea similar negativa se pronuncian los jóvenes vascos respecto a su satisfacción con el funcionamiento de la democracia en España. Un 40% dice estar nada satisfecho con la misma y un 36% no muy satisfecho.

En el lado contrario, un 15% de los preguntados asegura sentirse bastante satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el Estado y un 1% se manifiesta muy satisfecho.