El lehendakari y candidato a la reelección por el PNV, Iñigo Urkullu, ha advertido este viernes de que es "imposible" que "por acción u omisión" el PNV apoye la "vuelta al pasado" de PP y C's, y ha llamado a responder, "dentro de un mes", a quienes "pretenden eliminar la singularidad vasca y vaciar el bienestar de Euskadi". Además, ha confiado en "alcanzar el reto" de reducir el paro en Euskadi por debajo del 10%, "creciendo y creando más y mejor empleo".

Durante su intervención, en Zarautz, en el tradicional acto con el que el PNV da inicio al curso político, Urkullu ha aprovechado la ocasión para lanzar "una advertencia seria" ante el próximo debate de investidura.

Según ha lamentado, esta legislatura "de mayoría absoluta del PP", ha sido "negativa para el autogobierno vasco", y se ha caracterizado por la "ausencia de diálogo", la "recentralización" y la "imposición".

En su opinión, esta actuación "no ha sido casualidad", sino "fruto de una estrategia que pretende socavar, poco a poco, la capacidad política" del autogobierno vasco. Según el candidato a la reelección como lehendakari, "ahora que se unen PP y Ciudadanos, nos tememos lo peor".

"Ciudadanos ha cuestionado el Concierto Económico, se niega al diálogo con los partidos nacionalistas, y acepta mantener la LOMCE, la reforma laboral o el copago"

Ha censurado que la formación naranja "ha cuestionado el Concierto Económico, se niega al diálogo con los partidos nacionalistas, acepta mantener la LOMCE, la reforma laboral o el copago, quiere imponer el contrato único, así como modificar la ley electoral y restar capacidad de influencia a los partidos nacionalistas y propone al PP blindar el Estado contra las Autonomías".

Urkullu ha alertado de que el acuerdo PP-Ciudadanos supone "una vuelta al pasado, al puro centralismo". "Pretenden eliminar la singularidad vasca y vaciar el bienestar de Euskadi. Esto significa el acuerdo PP-Ciudadanos", ha dicho. A su juicio, "la pregunta es: ¿cómo alguien puede pretender que el Partido Nacionalista Vasco, por acción u omisión, apoye esto?". "Es im-po-si-ble", ha advertido.

El lehendakari ha asegurado que "dentro de un mes" los vascos tienen "la oportunidad de responder", por lo que ha hecho "un llamamiento a la defensa de los intereses de Euskadi, frente a quienes quieren liquidar nuestro autogobierno". "La defensa de la agenda vasca: más autogobierno, más bienestar, más convivencia y un nuevo futuro político", ha manifestado.

Atutxa, Egibar, Urkullu, Ortuzar y Olano, en Zarautz. / SARA SANTOS

Urkullu ha admitido que en la transición "quedaron cuestiones pendientes", como el "reconocimiento de Euskadi como nación, el pacto y la bilateralidad" y ha afirmado que "ahora, en lugar de avanzar, se retrocede". "Es la liquidación completa del espíritu de pacto de la transición. Nos corresponde dar una respuesta contundente", ha animado.

El lehendakari ha dado "cuenta" a los congregados "del trabajo realizado", y lo ha hecho "con ilusión" por los "resultados conseguidos". Ha recordado su compromiso "con el rigor y la transparencia" en una Euskadi en la que "se cumplen los objetivos de déficit y deuda", así como con los presupuestos, lo que supone "100 sobre 100 en el índice de Transparencia Internacional".

Urkullu cree que ha cumplido el "compromiso con la palabra dada", porque se ha cumplido el programa de Gobierno "gestionando en minoría"

También se ha mostrado satisfecho por el "compromiso social", que se refleja en los "dos de cada tres euros" que el País Vasco destina a gasto social, o con los servicios esenciales. Urkullu cree que ha cumplido el "compromiso con la palabra dada", porque se ha cumplido el programa de Gobierno "gestionando en minoría" y, en lo relativo al programa legislativo, ha citado 29 proyectos de ley aprobados de "29 proyectos de ley comprometidos ante el Parlamento".

Durante su mitin, ha repasado los diferentes aspectos de la actuación de su Gobierno, en el modelo de economía productiva, el "compromiso con la convivencia", actuaciones en materia fiscal, reactivación económica y los pactos presupuestarios. Urkullu ha admitido que Euskadi tiene "problemas y necesidades", pero se ha mostrado "orgulloso del país que estamos construyendo".

El candidato a lehendakari se ha mostrado convencido de que "hoy sabemos que podemos alcanzar el reto de esta sociedad" y reducir el paro por debajo del 10%. "Lo podemos conseguir y, trabajando juntos, lo vamos a conseguir. No nos conformamos, vamos a seguir adelante, creciendo, creando más y mejor empleo", ha defendido.

Ortuzar: «Lo voy a dejar bien claro y sin rodeos»

Por su parte, Ortuzar, que ha participado en el acto en el que también ha intervenido el presidente del PNV en Gipuzkoa y cabeza de lista por el Territorio, Joseba Egibar, ha aprovechado para aclarar la postura de la formación ante la investidura del candidato del PP, Mariano Rajoy.

"Lo voy a decir bien claro y sin rodeos. Hoy, 26 de agosto, el PNV dice 'No y No' a la investidura de Rajoy. Y el 26 de septiembre, el PNV seguirá diciendo 'no y no a una investidura de Rajoy y del PP", ha apuntado.

Ortuzar ha insistido en que "ni hoy ni el 26 de septiembre el PNV va a apoyar a Rajoy y al PP para que gobierne España de la mano con Ciudadanos". "¿Queda claro? También en esto "ez, ezetz da (no es no)", ha indicado.

El presidente del PNV se ha preguntado "cuántas veces" tendrá el PNV que aclarar su postura, y su partido no olvidará "de noche a la mañana los cuatro últimos años del PP, los años del 'rodillo', de los recortes, de la recentralización y de los recursos".

"A este paso, y vista la incapacidad de la clase política española, llegarán los Juegos Olímpicos de Tokio sin que en el Estado haya un acuerdo. Se merecen dos medallas: una por ineptos y otra por si pierden la primera", ha manifestado.

Ante las próximas elecciones vascas, ha advertido de que "unos, que se presentan como nuevos, deberán por fin enseñar sus recetas, más allá de los bonitos discursos y lugares comunes". "Queremos saber de verdad qué proponen, más allá de la quimera o del estilismo populista", ha indicado, en alusión a Podemos.

Otros, como EH Bildu, según Ortuzar, "deberán hacer el esfuerzo de superar su propio pasado y las ataduras que todavía les anclan a un ayer perdido del que todavía no han sabido desembarazarse".