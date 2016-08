Ibarretxe, Garaikoetxea, Adams y Gemma Zabaleta piden en un manifiesto que Otegi pueda presentarse

Los dioses con pies de plastilina, y en el Limbo, nunca deberían meterse con las leyes de la Tierra y mucho menos cuando la razón no les asiste.

De todos modos, aunque se presente no va a rascar ni bola. Ahora ha llegado un tio con la camisa remangada y una coleta que promete darte una paguita por no hacer nada, y ahi se iran a votar todos. Y mas teniendo como candidata a Lehendakari a la hermana de cierta persona.



Game over, Arnaldo.