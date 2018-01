Noa Voll Damn & The Hell Drinkers lleva su rescate del blues al disco y al directo El selfie de Noa Voll Damn & The Hell Drinkers en el hotel Astoria. / USOZ La banda donostiarra presenta su primer disco mañana en el Doka, con Paul San Martín en solitario y como colaborador RICARDO ALDARONDO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 25 enero 2018, 06:58

Con la ilusión de los principiantes y con el amplio bagaje de quienes llevan muchos años abordando las músicas negras desde distintos puntos de vista, el cuarteto donostiarra Noa Voll Damn & the Hell Drinkers celebra mañana su puesta de largo. El nombre con efluvios alcohólicos («así le damos un punto canalla al grupo», bromean) ya ha circulado esporádicamente con algunos conciertos durante el año pasado. Pero será mañana cuando el cuarteto, que «no es mi banda de acompañamiento», aclara rápidamente Ainhoa, o Noa para los amigos y seguidores, se oficialice con un concierto en el Doka para presentar su primer disco, un CD que también estará disponible desde mañana, y a un precio muy ventajoso si se adquiere con la entrada.

Hay que hacer otra aclaración. Tres de los cuatro músicos de la banda, el bajista Manu Gestido, el guitarrista Sergio Villar y el batería Gus González son bien conocidos como parte de Sky Beats. Pero un grupo no sustituye a otro. Ni Ainhoa está reemplazando a Lidia, «de hecho somos muy amigas», advierte la cantante. Y todos corroboran al unísono. Simplemente son dos proyectos distintos, que comparten algunos músicos, y están en distintas fases. «No aparcamos Sky Beats, este año haremos algunos conciertos, pero queremos centrarnos en componer y preparar un nuevo disco. No dejamos un proyecto por otro», resume Manu. «Sky Beats lleva cinco años, hacemos temas propios y con un estilo más diverso, más cercano al soul por la forma de cantar de Lidia. En cambio Noa Voll Damn es una banda de versiones de clásicos del blues».

El concierto Lugar Doka Café Antzokia, c/Escolta Real, 20. Donostia. Horario 20.00: puertas. 20.25: Paul San Martín. 21.30: NVD&THD Precios 6 euros. Con CD, 10 euros.

No hay más que leer los títulos de las doce canciones del disco: 'Hound Dog', 'Tobacco Road', 'Got My Mojo Working', 'I Put A Spell On You'... Aparecen junto a otros quizás no tan populares, aunque también clásicos, como 'Fearless' o 'Down in the Swamp'. Pero, ¿qué les lleva a unos treintañeros a abrazarse tan fuertemente a las raíces de un estilo nacido décadas antes que ellos? «Me viene de pequeña», advierte Noa, «mis padres siempre han sido muy amantes de la música negra, y en casa he escuchado mucho soul, swing, blues, gospel... Hice solfeo de pequeña, canté en el Orfeoi Txiki, y trabajo desde hace tiempo con el grupo Le Fou. En la música uno tiene que hacer lo que le guste, así siempre vas a llegar más al público».

'Vintage', pero no tanto

Tampoco se limitan a reproducir los sonidos del pasado, a pesar de la bonita ilustración 'vintage' de la portada del disco, obra de Oskar Benas. «No queremos copiar los originales, nos pasamos entre nosotros canciones que nos gustan, cogemos la estructura, los aspectos que más nos interesan y a partir de ahí los hacemos nuestros. Hay un trabajo de creación». Y apunta Gus: «Apenas ensayamos, cada vez que las tocamos las hacemos de distinta manera». Y en el concierto contarán con un colaborador de lujo, Paul San Martín, que actuará en la primera parte con su proyecto personal, y luego intervendrá en algunos temas de Noa Voll Damn & the Hell Drinkers.