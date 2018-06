Vitoria recibe a la parroquia más fiel Van Morrison y Joan Jett, cabezas de cartel del Azkena Rock Festival 2018. / BORJA AGUDO / MARIO ANZUONI Azkena Rock. Mendizabala acoge hoy y mañana medio centenar de actuaciones encabezadas por Van Morrison y Joan Jett JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Viernes, 22 junio 2018, 06:56

No habrá muchos festivales de rock con una parroquia tan fiel como la del Azkena de Vitoria. Sus acólitos, entre los que destaca un fuerte núcleo guipuzcoano, reservan el hotel con un año de antelación, compran el abono a ciegas sin conocer el programa, disculpan años más flojitos y caídas del cartel... Urge Overkill era uno de los platos fuertes de esta edición e iba a ofrecer dos actuaciones con un repaso a su disco 'Saturation' (1993) y un homenaje al llorado Tom Petty, pero por motivos de salud de uno de sus integrantes, el grupo no podrá actuar en Mendizabala, donde se esperan unas 30.000 personas en los dos días. El resto de la jugosa oferta incluye medio centenar de funciones entre las que destacan las de los dos cabezas de cartel: Van Morrison y Joan Jett.

Hoy, el 'león de Belfast'

El escenario principal se abrirá a media tarde con The Sheepdogs, que previamente habrá actuado en la sesión vermú gratuita de la Virgen Blanca. Tras el rock and roll de raíces de los londinenses rugirá el león de Belfast, Van Morrison, uno de los nombres más respetados de la música popular contemporánea y autor de un impresiontante cancionero con impolutas muestras de rhythm & blues, jazz, blues y folk. Después será el turno de Chris Robinson Brotherhood, el proyecto del vocalista de The Black Crowes que tan buen sabor de boca dejó hace poco en Bilbao, y Girlschool, grupo femenino de hard rock y metal setentero que sustituye a Urge Overkill.

Por el resto de los tablados pasarán nombres como The Soul Jacket, prometedora banda gallega de rock and roll; Rival Sons, cuarteto californiano que practica rock n' roll con tintes de blues, góspel y soul; Dead Cross, superbanda formada por Dave Lombardo (Slayer) y Mike Patton (Faith No More), y MC5, mítico combo de Detroit que celebra medio siglo de existencia. Otros atractivos de la jornada se llaman Nebula, Thee Hypnotics y Man Or Astro-Man?, que comparten escenario con gasteiztarras como Tutan Come On o The Allnighters.

Mañana, Joan Jett

La segunda y última jornada del Azkena la abrirán los angelinos Lords Of Altamont con su mezcla de garaje sesentero, rock psicodélico, glam y punk-rock, que dará paso a Mott The Hoople, icono del R&B británico que alcanzó la gloria en plena era del glam con 'All The Young Dudes', escrita para ellos por Bowie: a Vitoria llegan con la formación clásica de 1973/1974 encabezada por Ian Hunter.

Sin cambiar de escenario después actuará Joan Jett & The Blackhearts, mito rockero que militó en bandas como Runaways o The Blackhearts, y que arrasará Mendizabala con himnos como 'I Love Rock 'N Roll', 'Crimson and Clover' o 'Bad Reputation'. Gluecifer cerrará el espacio principal como uno de los nombres esenciales del rock escandinavo junto a The Hellacopters y Turbonegro.

Programa Hoy viernes Escenario God. The Sheepdogs (18.20), Van Morrison (20.15), Chris Robinson Brotherhood (23.00), Girlschool (2.00). Respect The Soul Jacket (17.30), Rival Sons (19.15), Dead Cross (21.50), MC50-Tour 50 aniversario (0.40) Love Tutan Come On (17.45), The Allnighters (19.15), Thee Hypnotics (21.30), Man Or Astro-Man? (23.30), Nebula (1.30). Trashville- Trash A Go Go! Hombre Lobo Internacional (19.00), The Sensational Second Cousins (21.00), Bloodshot Bill (23.00), The 5.6.7.8's (01.00), Diego RJ (03.00), Toni Love (05.00). Trashville Rat-Hole The Yelling Kitchen Prince (20.00 y 22.00), Tomás Cowabunga (02.00), J.F. León (04.00). Mañana Sábado Escenario God. Lords Of Altamont (18.05), Mott The Hoople (20.00), Joan Jett & The Blackhearts (23.05), Gluecifer (02.00). Respect Mamagigi's (17.30), Berri Txarrak (18.55), Turbonegro (21.20), The Beasts of Bourbon (00.40). Love Nuevo Catecismo Católico (18.00), Sol Lagarto (20.00), The Dream Syndicate (22.00), Carlos Vudú y El Clan Jukebox + Guests Play Tom Petty (01.00). Trashville- Trash A Go Go! Hugo Race & Michelangelo Russo (19.00), Dead Elvis & His One Man Grave (21.00), Wolfwolf (23.00), Reverend Beat-Man feat. Sister Nicole Izobel Garcia (01.00), El Viejo Zorro y La Gallina (03.00), Party Hard DJ (05.00). Trashville Rat-Hole The Yelling Kitchen Prince (20.00 y 22.00), Fernando NAvarro (02.00), AC/DJ (04.00) PRECIOS Bono. 115 + gastos. Entrada de día. 59 + gastos. Información. ww.azkenarockfestival.com.

Precisamente, estos últimos también estarán este año en Vitoria en un escenario por el que también pasarán Mamagigi's, banda bilbaína de country rock; The Beast of Bourbon, grupo clave en la historia del rock australiano, y el infalible trío navarro Berri Txarrak, probablemente el único grupo euskaldun capaz de convocar a audiencias tan masivas como las que encontrará en Vitoria.

También cabe subrayar la presencia de los donostiarras Nuevo Catecismo Católico, que pese a poseer una dilatada y contastada trayectoria, aún no habían paseado su sudoroso punk-rock por el Azkena. Otros invitados a la fiesta son Sol Lagarto, The Dream Syndicate y Carlos Vudú y El Clan Jukebox, que serán finalmente los encargados de recordar a Tom Petty.