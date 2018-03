Monstruos de piedra vigilan

De cómo la ira del rey llegó a ser más terrible que la cólera de Dios

Aunque según el cronista del XVI Ibargüen-Cachopín Lope de Agirre podría haber nacido en Aramaio, el resto del orbe sabe que era oriundo de este valle y de sus casas de piedra caliza y arenisca. Tiene en Oñati calle nombrada. Como la tiene (diciéndole ‘El Conquistador’) en sitios tan dispares como Roquetas de Mar, Torre Pacheco, Pozo Estrrecho (Murcia) o Vitoria. Se piensa que tal vez, las ruinas que se ven nada más comenzar a subir al barrio de Agerre en Araotz, a unos pasos del caserío Agirre Behekoa, puedan ser las piedras sillares de su hogar. Hogar mandado no solo derribar sino destruir por el rey Felipe II. Hasta que no quedara pared, viga, travesón, techo o mamposteria en pie. Feroz fue la ira del monarca ante el que se había rebelado el no menos fiero y agreste Lope con hazañas, ensoñaciones y actos de extrema crueldad y valentía. Ora asesino ora criatura cuyas huellas han llegado a convertirse en objeto de culto. Pasa así en el llamado ‘Salto de Aguirre’ de la selva venezolana donde sobre una piedra grabó símbolos cuyo significado él y los suyos se llevaron al Más Allá. Según Bolívar, Lope fue el primer libertador de América. Felipe II ordenó que su cadáver fuera desmembrado, sus restos esparcidos y su casa arrasada.