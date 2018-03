La leña se hizo carbón. y ardió bien

De los tres caños beberás

A unos pasos de las tirolinas, los puentes colgantes, los circuitos para BMX y el territorio donde habita el Basajaun y fuera de los límites de Irrisarri Land, en el kilómetro 4, 4 de la carretera que une Igantzi (Yanci) y Arantza (Aranaz) penetramos en uno de esos lugares mágicos tan abundantes en la montaña navarra, sus sierras, sus cuevas y sus ríos; territorios cargados de mitos, leyendas, divinidades, sortilegios, ofrendas y exvotos. San Juan Xar es paraje reconocido como Reserva Natural desde 1987 debido a que en los márgenes del río crece un árbol que no se halla en ningún otro rincón de la Península, el carpe, el ‘Carpinus betelus’. Árbol mediano y de tronco sinuoso, sus hojas cocidas se saben astringentes y su madera es sinónimo de buena lumbre porque arde bien y con llama perfecta.Mucho antes de ser reserva natural, San Juan Xar ya era territorio misterioso pero lleno de esperanza para quienes a él acudían, las mismas gentes que solían, suelen, decir a los pequeños de la casa que cierren bien fuentes y grifos no fuera a ser que por ellos se cuelen las lamias, seres que en esta zona no son consideradas precisamente criaturas amorosas. En San Juan Xar hay una fuente con tres caños. De los tres beberás si tus males quieres ahuyentar. Y si tu piel está enferma, la lavarás y el pañuelo con que te seques sobre la roca dejarás. Desde una gruta superior, una figura del Bautista protege al peregrino.