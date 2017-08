Verano con sol garantizado...¿Dónde? Almería, Sevilla y Extremadura son los tres puntos calientes de la península. Allí gozan de 3.000 horas de sol al año, frente a las 1.700 que tenemos en buena parte de Euskadi, el área con cielos más cubiertos del país En las zonas más soleadas del país la media diaria es de 8,2 horas, el doble que en el País Vasco YOLANDA VEIGA Sábado, 26 agosto 2017, 16:15

Cuenta Pedro que acaba de despedirse de unos turistas de San Sebastián «que han quedado encantados». Y ojipláticos cuando les ha contado que allí llevan de tres a cuatro meses sin ver llover. Allí es Mérida, unos de los tres puntos calientes de España. Literalmente, que no es media mañana y ya superan los 35 grados. «Hoy está fresquito porque hay brisa». Y no lo dice Pedro de broma no, ese vientillo ya es fresco para los extremeños, que habitan uno de los puntos con más horas de sol de la península.

Horal de sol Donde menos Ciertas zonas del País Vasco son las que menos horas de insolación disfrutan al año. Concretamente el interior de Bizkaia, el interior de Gipuzkoa y la vertiente cantábrica de Álava. En éste área no se llega a las 1.700 horas. «Pero no ocurre igual en la totalidad de Euskadi ya que la Llanada alavesa, por ejemplo, es un punto muy soleado», explican en Aemet. Donde más La zona entre Almería y Murcia, de Sevilla a Cádiz y Extremadura son los tres puntos de la península donde se registran más horas de sol al año, en torno a las 3.000. También hay mucha insolación en algunos puntos de León, Zamora y Salamanca. «Pero en estas zonas de Castilla es solo en verano, en invierno entra mucha nube así que en el cómputo global no figuran al mismo nivel que Almería, Sevilla o Mérida», advierten desde la Agencia Estatal de Meteorología.

Los otros son el litoral murciano y almeriense (especialmente los 200 kilómetros largos entre el Cabo de Palos y el Cabo de Gata) y el valle del Guadalquivir, desde Sevilla hasta Cádiz. Confirman el dato las estadísticas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet): «En esas tres zonas tienen un media de 8,2 horas de insolación al día, eso es muchísimo». Y más en verano: «Ahora tendrán doce o más», explica Íñigo Caballero, jefe de Estudios y Desarrollos de Aemet. Lo que arroja un cómputo anual que roza las 3.000 horas de sol.

En el otro extremo, Euskadi, la tierra de las nubes. «El interior de Bizkaia y Gipuzkoa y la vertiente cantábrica de Álava conforman el área con menos insolación de la península, menos de 4,6 horas al día», así que no llegamos a 1.700 al año. No nos cuesta nada creer los datos aunque estemos en agosto porque en Euskadi estamos viviendo uno de los veranos más nublados que se recuerdan: «En julio hubo cincuenta horas de luz menos de las habituales en ese mes», explican desde Aemet. Y en invierno no habrá más de 2,2, horas al día, frente a las 5,5 que tienen en Écija (Sevilla).

«Todos los años viene algún reportero a hacer la dichosa prueba de si se fríe un huevo al aire libre o no» SEVILLA

La 'sartén de España' le llaman. Y sus vecinos están más que hartos de la bromita. «Todos los años viene algún reportero a hacer la dichosa prueba de si se fríe un huevo al aire libre o no». Y no, no se fríe, aclaran desde el Ayuntamiento ecijano. Más allá de la anécdota, los responsables municipales creen que es una publicidad que no les conviene «porque puede echar para atrás a los turistas». Y si no van, advierten, se perderán «la animada vida cultural de la ciudad, con títeres para niños a las nueve de la noche, sesiones de música nocturna en los palacios y terrazas llenas». «Aquí combatimos bien el calor, se pone el aire acondicionado o el ventilador y metes una botellita de agua fresca en el bolso y listo. No nos escondemos en agosto ni mucho menos». Hoy, cuenta una responsable del Ayuntamiento, están a 40 grados, que no es nada inusual en el verano sevillano.

- ¿Es fácil soportar 40 grados?

- Sí porque es un calor seco que se soporta mucho mejor que el de la playa, que es pegajoso.

Y no esas temperaturas frescas del Norte, pero sí la lluvia echa de menos una de las trabajadoras de un restaurante de Cabo de Gata (Almería), que atiende a la entrevista a media mañana, cuando todavía el trajín no es muy grande. «Yo soy del norte y aquí a veces se echa en falta el frío». Y es que en Almería, dice, no hay apenas invierno. «Como mucho hace quince días fríos en todo el año y de llover en agosto, ni hablar».

«Los pantanos están con la boca abierta y sí nos gustaría que lloviera un poco, pero solo porque hace falta no porque nos guste salir con paraguas ¿eh?» Mérida

Ni en agosto, ni en julio ni en junio ha caído una sola gota en el valle del Guadiana, el tercer punto más soleado de la península, según las estadísticas de Aemet. «Los pantanos están con la boca abierta y sí nos gustaría que lloviera un poco, pero solo porque hace falta no porque nos guste salir con paraguas ¿eh?», advierte Pedro Monge, que regenta la Casa Rural Parque Natural de Cornalvo. Tienen lleno prácticamente toda la temporada, ventajas de estar en un lugar «con el verano asegurado». «Amo mi tierra, es un lugar privilegiado porque tenemos una temperatura estupenda». El verano, cuenta Pedro, «se alarga hasta bien entrado noviembre y a partir de marzo ya no hay un día malo».

El día de la entrevista superan los 35 grados por la mañana. Pero ellos, dice Pedro, están tan hechos que ni lo notan. «De dos de la tarde a ocho no se puede salir de casa, pero para eso están las piscinas, para refrescarse ¿no?».

- En Euskadi tenemos el récord de menos horas de sol al año. ¿No les damos nada de envidia?

- Si acaso un poco por eso de acercarse a la lumbre en invierno, aquí hay poca ocasión de hacerlo porque no habrá en todo el año más que veinte o treinta días fríos.