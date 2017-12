«A veces quizás abuso de lo inesperado, pero me gustan los discos no homogéneos» Atom Rhumba presenta esta noche su último disco en Dabadaba. / DV Atom Rhumba. La banda vizcaína regresa siete años después con 'Cosmic Lexicon', otra entrega de rock poliédrico que sonará hoy en el Dabadaba JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Viernes, 22 diciembre 2017, 07:25

Han pasado siete años desde la publicación de su anterior disco, 'Gargantuan Melee' (2010), un largo paréntesis en el que Atom Rhumba no tiene conciencia de haber parado. «Hemos seguido haciendo cosas, quizá no tan visibles», asegura Rober!, único miembro original de la banda vizcaína fundada hace 20 años. El vocalista y guitarrista liderará esta noche en la Sala Dabadaba la presentación de 'Cosmic Lexicon' (El Segell del Primavera) en compañía de Joseba Irazoki (guitarra), Jaime Nieto (bajo) y Andoni Etxebeste (batería). Este último músico es la incorporación más reciente en sustitución de Felix Buff, que empuñó las baquetas durante la grabación en los estudios Garate de Andoain, de nuevo con Kaki Arkarazo a los mandos. En su octavo disco, el grupo incide en una fórmula que entiende el rock and roll de la manera más amplia y abrasiva posible.

Si el nuevo álbum que verá la luz el 12 de enero ha tardado en llegar, es sólo por «cuestiones prosaicas». «La vida cambia y va más deprisa, te haces mayor, tenemos familia...», asegura el cantante, que no olvida los habituales cambios de formación de Atom Rhumba: «Soy el único músico no profesional, tengo otro trabajo porque hace tiempo decidí que no quería vivir de la música. Eso me permite no hacer concesiones, pero sé que si a alguien del grupo le surge una oportunidad puede marcharse por temas de pasta. Da pena pero hay que seguir adelante y creo que tengo buen ojo para elegir a la gente».

El concierto Cartel Atom Rhumba + Sonic Trash. Lugar Dabadaba (Donostia). Día y hora 22/12/2017. Hoy a las 21.30 horas. Precio 10/13 euros.

En su hoja promocional, Atom Rhumba cita tres mandamientos, el primero de los cuales habla de una banda que no tiene «ninguna atadura moral ni estilística». Ciertamente, 'Cosmic Lexicon' transita por la habitual vereda del rock and roll pantanoso y gutural pero se adereza con blues, rhythm and blues, garaje, pop y psicodelia. Siempre han sido «muy abiertos en cuanto a estilos» y eso les posibilita «probar distintos palos sin ningún compromiso». Y según apunta Rober!, no es algo estudiado, sino que surge de manera espontánea: «Al final acaba sonando a Atom Rhumba porque se repiten esquemas de los que no puedes huir aunque quieras».

El anterior trabajo era más punk y directo porque fue una suerte de «huida hacia adelante» motivada por algunas «desgracias» dentro y fuera del grupo; ahora lo escuchan y les parece que «quedó desenfocado por las prisas». Por el contrario, 'Cosmic Lexicon' incluye varios temas largos y está «más trabajado y cuidado en cuanto a arreglos y atmósferas». «No sé si es más barroco pero las canciones tienen varias partes y más cambios», sostiene Rober!, experto en realizar quiebros insospechados en una misma canción: «A veces quizás abuso de lo inesperado y de la sorpresa como compositor, pero me gusta que los discos no sean homogéneos».

Embolado para Nacho Vegas

Tal y como sugieren los singles ya lanzados -'The Sea in You' y 'Tumba gris'-, en el álbum cabe el blues cavernoso, las canciones sucias y psicodélicas e incluso temas tan poliédricos como 'Organised Man Blues', un pepinazo de nueve minutos que empieza de forma casi abstracta y pasa por estadios tan distintos como el funk, los guiños latinos y el rock distorsionado. Todos los textos los firma Rober! salvo 'Miss Riot', de Dan Wilson (The Cubical), y la tonada más pop, 'Tejedor de misterios', de Nacho Vegas: «Yo tenía una letra para esa música pero no era redonda, así que cuatro días antes de grabar la voz, pedimos ayuda a Nacho a través de Joseba, y él la escribió enseguida. Fue muy amable porque era un auténtico embolado». Iñigo Cabezafuego, histórico de Atom Rhumba que en algunos conciertos se ocupará de los teclados y la percusión, ha grabado sintetizadores, samples y coros; Mikel Azpiroz ha tocado el Hammond B3, el Wurlitzer y el Mellotron; Igor Telletxea, el vibráfono y el brombón, y Alain Sancho ha soplado el saxo en las partes más rockeras y jazzeras del fin de fiesta, 'You're the Only Story'.

El segundo mandamiento de Atom Rhumba recuerda que jamás han hecho concesiones «ni en el terreno artístico ni en el mezquino negocio musical», algo que esperan mantener ahora que han sido fichados por el sello del Primavera Sound en condiciones muy satisfactorias que les permitirán centrarse en la música y en el tercer mandamiento: «Al escenario se sale siempre lo más guapo posible. Bien afeitados, con zapatos y camisa. Esta máxima puede parecer una soberana chorrada, pero no lo es tanto cuando arrasan tu puto villorio», bromean.