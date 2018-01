Varios músicos vascos rinden tributo a Tom Petty en Kutxa Kultur Kluba

El pasado 2 de octubre fallecía de un ataque al corazón en Santa Mónica (California) Tom Petty, uno de los grandes del rock estadounidense. Melómanos y músicos de todo el mundo lloraron la perdida del artífice de himnos como 'American Girl', 'Free Fallin' o 'Learning to Fly', y el ciclo Izar & Star, siempre al quite, improvisó rápidamente un tributo con intérpretes vascos al estilo del que ya perpetró tras la muerte de David Bowie en 2016.

El Kafe Antzokia de Bilbao acogió el 26 de noviembre la primera parada de este homenaje con la participación de los donostiarras Frank y los vizcaínos William (Los Brazos), Last Fair Deal y The Fakeband. Hoy, en la segunda oportunidad de disfrutar del homenaje a Petty, Frank y William repetirán gratis en Kutxa Kultur Kluba, la sala de conciertos de Tabakalera donde los otros dos grupos serán sustituidos por Pet Fennec y The Flipping Karlomagnos.

Cartel Homenaje a Tom Petty. Lugar Kutxa Kultur Kluba (Donostia). Día y hora 5/1/2018. Hoy a las 20.00 horas. Precio Gratis.

Formado por Andoni Etxebeste (batería), Iñigo Bailador (guitarra eléctrica), Sara Comerón (voz y guitarra acústica) y Christian Rodríguez (bajo), Frank figura entre los combos de americana más sólidos de la capital guipuzcoana, mientras que Pet Fennec, liderados por el también donostiarra Urko Eizmendi, han visto su disco de debut, 'Mount Pleasant' (2017), encumbrado a los primeros puestos de lo mejor del año. Por su parte, William es el cantante de Los Brazos, un power trio de sabor sureño que debe su nombre a la canción de Gov't Mule 'Broke down on the Brazos', y The Flipping Karlomagnos es un grupo de rock and roll con amplia experiencia en el campo de las versiones, ya que acostumbra a invocar a los clásicos de la década de los 50 y 60.