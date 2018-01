Un mes de tributos The Mersey Beatles, este sábado en el Kursaal Los Mersey Beatles resucitan este sábado en el Kursaal el espíritu de la banda de Liverpool. Antes de que termine febrero se habrán rendido también honores a Dire Straits, a Glenn Miller, y a Queen AINHOA IGLESIAS Viernes, 19 enero 2018, 11:58

A The Beatles, a Dire Straits, a Glenn Miller, a Queen. La programación del Kursaal de aquí al próximo 18 de febrero encierra una curiosidad reseñable: coinciden en la agenda hasta cuatro tributos que permitirán resucitar muchos de los grandes éxitos de la música del pasado siglo. Cinco si se tiene en cuenta el espectáculo 'Music Has No Limits', que aunque no se trata de un tributo como tal, recupera los 'hits' de estrellas como Michael Jackson, U2, Laurent Garnier, Avicii, Barbra Streisand o The Police.

Los encargados de abrir fuego este mismo sábado, coincidiendo con el Día de San Sebastián, serán los Mersey Beatles. A partir de las 21 horas propondrán un viaje al corazón de Abbey Road, valiéndose de la réplica de los trajes y de los instrumentos de la época para recrear toda la emoción y la energía de un auténtico concierto de John, Paul, George y Ringo. «Han sido reconocidos por la misma hermana de John Lennon, Julia Baird, como la banda tributo más auténtica a los Beatles que jamás haya escuchado», destaca la promoción del espectáculo.

El fin de semana del 3 y el 4 de febrero servirán para homenajear a Dire Straits y Glenn Miller. El primer concierto correrá a cargo de la Money For Nothing Band, que a partir de las 21 horas reconstruirán tanto el sonido como el aspecto de la banda liderada por Mark Knopfler.

El domingo día 4 el rock cederá paso al swing para rendir honores al músico estadounidense Glenn Miller, cuya banda produjo innumerables éxitos. Suyo es el tema 'In the Mood', probablemente la canción más conocida de este género, además de otras grandes composiciones como 'Moonlight Serenade', 'Chattanooga Choo Choo' o 'American Patrol'. Clásicos todos ellos que la Pasadena Roof Orchestra incluye en su repertorio y que interpretará en el Kursaal, donde compartirán escenario con The Irresistibles Andrews Sisters y el ballet Swing Time Jivers.

La Symphonic Rhapsody of Queen cierra el bloque de tributos el domingo 18 de febrero. A partir de las siete de la tarde espectáculo 'Kind of Magic Tour' desgranará sobre las tablas 160 minutos de esa poderosa fusión entre el rock en estado puro y el género clásico.

El viaje que propone el Kursaal por lo mejor de la música del siglo XX queda del todo completo si se incluye, además, el espectáculo 'Music Has No Limits', un auténtico periplo en sí mismo por los grandes 'hits' de la era pre-digital. Aunque no se trata de un tributo, sino de una reinterpretación de las canciones más conocidas de Michael Jackson, U2, Laurent Garnier, Queen, Avicii, Barbra Streisand, The White Stripes o The Police, merece la pena destacarlo. La cita: el viernes 26 de enero, a las 21 horas.