«Son tiempos reaccionarios y muchos moralistas incurren en aquello que atacan» Los Bracco son Dani Ayala, Pablo Ruiz del Cerro, Jorge López, Pablo Fernández, Iñaki 'Keef' Amundarain y Toni Medina. / DV Los Bracco. El sexteto donostiarra lleva hoy su rock irreverente al Doka, donde adelantarán algunas canciones de su próximo álbum JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Viernes, 15 diciembre 2017, 08:32

La historia de Los Bracco aparece cimentada sobre el serrín de las tascas. No en vano, el grupo donostiarra nació en el Iparra de Gros, cuyo gerente y guitarrista, Toni Medina, propuso a su amigo Pablo Fernández cantar unos temas suyos. «Los grabamos durante varios fines de semana de 2013 en el bar, de forma un tanto rudimentaria. El resultado nos pareció fresco y divertido, lo subimos a Internet, y reclutamos al resto de la banda», dice el cantante en alusión a Jorge López (bajo) y Dani Ayala (guitarra). Después llegó Pablo Ruiz del Cerro (batería) y la incorporación más reciente ha sido la de Iñaki 'Keef' Amundarain (teclados), cuyo groove ha enriquecido el rock canalla de un combo que esta noche tocará en el Doka junto a Los Premodernos.

Su amor por el cine lo delatan algunas letras y, por supuesto, el nombre de la banda, que remite a Lorraine Bracco, actriz de 'Uno de los nuestros' (1990) y de 'Los Soprano'. «También alude a una raza de perros de caza y su sonoridad recuerda a ciertos grupos de pop como Los Brincos o Los Bravos», apunta Medina, compositor del 99% del repertorio.

Su primer concierto fue en octubre de 2013 en Le Bukowski y después fueron fogueándose en garitos como el Etxekalte, el Kaiola o el propio Iparra, cuyo público disfrutó en primicia de temas como 'Traficantes', 'Mugre y furia' o 'Estrellas'. El dinero de los bolos ofrecidos en 2014 les permitió registrar su EP de debut 'Bendita esquizofrenia' (2015) el año en que fueron seleccionados en Kutxa Kultur Musika. Este programa les dio el impulso definitivo para afrontar su segundo trabajo, 'Sin conexión' (2016), que empezaron a grabar con «más tiempo y esfuerzo» en Mecca y terminaron en Muir Estudio con Yon Vidaur. «Es nuestro George Martin particular», afirma Toni comparando al técnico donostiarra con el mítico productor de los Beatles.

Los cuatro de Liverpool figuran entre las referencias clásicas que todos comparten -los Stones, The Band, Neil Young...- pero también tienen gustos contrapuestos: desde Bach, autor barroco que «encanta» a Iñaki el teclista, a Slayer, grupo que adora Pablo, el batería que viene del hard rock. «El sabor americano y aflamencado lo pone Dani; como seguidor de Stevie Ray Vaughan, Toni tira bastante hacia el blues, y a Jorge le va mucho Radiohedad», informa Pablo Fernández, cuya estupenda voz destaca en una escena en la que a veces cantar bien parece secundario. «Creo que esta virtud nos viene de nuestro paso por el coro de la Escolanía San Ignacio cuando éramos mozos», bromea en alusión a las brillantes armonías vocales de un sexteto que evita las «ínfulas experimentales» y se reivindica como «intuitivo y directo».

Mención aparte merecen las irreverentes letras de Los Bracco, que con cierta frecuencia aluden a desórdenes mentales: 'Bendita esquizofrenia', 'Bienvenida paranoia'... «Me da que Toni escribe sus canciones de resaca, sacando sus demonios interiores y poniéndose en la piel de psicópatas y obsesos. Debió de ser la educación jesuítica, que hizo estragos en nuestras mentes», ríe Pablo antes de rematar: «La verdad es que nos aterra la normalidad, es muy tediosa».

Abundan el sexo y la violencia («Dile a tu mama que se abra de piernas también», «Me gusta la sangre / Me gusta comer»), así como los dobles sentidos («Siempre existe algo que perforar, (...) Llámame vulgar, pero llámame»), en un cancionero al que le importa poco que no corran buenos tiempos para la incorrección política. «Deberíamos tomarnos menos en serio y tomar un poco de distancia e ironía con las cosas. Son tiempos reaccionarios y muchos moralistas incurren en aquello que atacan. Como dice Álex de la Iglesia, hoy existe un tipo de censura interior en la que un tío dentro de tu cabeza te dice que tengas cuidado con lo que vayas a escribir, no vayas a meterte en líos...», lamenta Pablo, cuya opinión es corroborada por Toni: «El otro día decía David Summers que ahora hay menos libertad y que el humor negro está desapareciendo. Estoy de acuerdo, ahora todo son colectivos que se te echan encima por cualquier chorrada. Se están comiendo al individuo y apenas puedes pensar algo por ti mismo sin temor al qué dirán».

De momento, ellos lo intentan, y de hecho, en 2018 grabaran un tercer disco que podría titularse 'De tripi en Auschwitz'. Algunas de sus canciones ya las han tocado en directo -'Infraser', 'Hoy estoy destroy', 'Directos al infierno'...- pero otras inéditas como 'Yonkis' o 'Quiero ser anormal' las presentarán hoy en el Doka.