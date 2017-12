Spirit of New Orleans Gospel Group, hoy en el Victoria Eugenia

El Victoria Eugenia recibirá esta tarde a Spirit of New Orleans Gospel Group, nombre que desde hace más de dos décadas utilizan en Europa los Joyful Gospel Singers. En su visita a Donostia estos intérpretes de espirituales negros contarán con dos solistas de lujo: la cantante Charmaine Neville, emparentada con los célebres Neville Brothers, y el pianista Amasa Miller.

A las 20.00 horas comenzará la función que han titulado 'Érase una vez Nueva Orleans' y que presentan como «una muestra vibrante» de la tradición musical de la ciudad estadounidense que vio nacer a luminarias como Louis Armstrong, Mahalia Jackson o Fats Domino. Según prometen, esta noche ofrecerán «un homenaje con belleza, sentimiento y diversión a la ciudad de las canciones, cuna del jazz y del espíritu del gospel, la casa del rock and roll».

Los Joyful Gospel Singers nacieron en el Distrito 9 de Nueva Orleans, un lugar en el que literalmente se respira música. Lanzaron su primer álbum, 'Take Me, Use Me', a mediados de los años 90, y su último trabajo es '9th Ward Revival', «un canto lleno de nostalgia dedicado al mundo de antes del huracán Katrina».

Hija de Charles Neville, Charmaine es «una de las principales herederas de la rica tradición musical de Nueva Orleans». «Intento cubrir todo el espectro y hacerlo todo. No quiero limitarme a un solo estilo definido y transitar un solo camino. La gente me pregunta: '¿En qué categoría clasificarías tu música? Y siempre respondo: 'Buena música'», asegura la cantante, que ha actuado con los legendarios Neville Brothers.

Su propio grupo, la Charmaine Neville Band, lo codirige musicalmente «el hechicero del piano» Amasa Miller, que también estará hoy en el Victoria Eugenia.