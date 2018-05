Solapamiento de buen folk con Ben Howard y Mark Jonson en Donostia Ben Howard. El británico actúa en un Victoria Eugenia con el aforo agotado y el estadounidense visita el Dabadaba junto a Ramírez Exposure JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Martes, 29 mayo 2018, 08:19

Donostia acogerá esta tarde uno de esos frecuentes y fastidiosos solapamientos musicales que hacen lamentarse a más de un melómano por no poseer el don de la ubicuidad. La casualidad ha querido que coincidan en el mismo día dos propuestas basadas en el buen folk: una la protagoniza un artista joven en plena proyección, Ben Howard, y la otra el veterano Mark Jonson, considerado un músico de culto.

El primero actuará hacia las 20.45 horas en el Victoria Eugenia precedido por el solista estadounidense Ryan Gustafson, que 60 minutos antes ejercerá de telonero con su proyecto The Dead Tongues, que presentará durante una actuación de media hora a la que seguirá un descanso de un cuarto de hora. Hace días que no quedan entradas para asistir al show que Howard, londinense de 31 años, ofrecerá en compañía de su banda. Dice la hemeroteca que el chaval creció influenciado por los vinilos que sonaban en el tocadiscos de sus padres: Joni Mitchell, Donovan, Richie Havens, Van Morrison...

Su primer álbum, 'Every Kingdom' (2011), fue publicado en Island Records, célebre discográfica que durante años publicó el trabajo de su admirado John Martyn. Su folk de corte clásico le brindó, entre otros triunfos, un disco de platino, una nominación a los Mercury y dos Premios Brit. En su siguiente obra, 'I Forget Where We Are' (Island Records, 2014), su sonido se tornó algo más eléctrico y conquistó el número 1 en las listas británicas. Además, en 2017 se enroló en el sexteto folk, A Blaze of Feather, que sorprendió en multitud de festivales que desconocían quiénes integraban la banda.

Datos Lugar Victoria Eugenia, 20.00 h. Grupos The Dead Tongues y Ben Howard. Lugar Dabadaba, 20.30 horas. Grupos Ramírez Exposure y Mark Jonson.

El próximo viernes Ben Howard lanzará su tercer trabajo de estudio, 'Noonday Dream', grabado a caballo entre el sur de Francia y el sudoeste de Inglaterra. A juzgar por los singles que ya han trascendido -'A Boat to an Island on the Wall', 'Nica Libres At Dusk', 'Murmurations'...-, todo apunta a que el artista se ha adentrado en texturas sonoras más contemporáneas e incluso experimentales.

Por otro lado, Marc Jonson recalará en el Dabadaba en compañía del valenciano Víctor Ramírez, adalid del grupo Ramírez Exposure y 'descubridor' del neoyorquino en España. Hace algunos años grabó una versión de 'Suddenly Sunshine' para reivindicar a un músico de culto prácticamente desconocido. Quiso la providencia que la canción llegara a oídos de Jonson, tan complacido con el homenaje que contactó con Víctor y le propuso producir en su estudio 'Young is The New Old', el disco de Ramírez Exposure que vio la luz en 2017.

El año anterior el valenciano y el neoyorquino giraron por el Estado para repasar el repertorio de 'Years', una preciosa joya de folk-pop barroco que grabó en 1972 con la discográfica Vanguard antes de acceder a la escena del Greenwich Village. Después su figura se diluyó en las canciones que escribió para otros artistas -Robert Gordon, Dave Edmunds, Paul Butterfield...- y no volvió a registrar material propio hasta los años 90. Además, ha creado melodías para películas de Disney como 'Buscando a Nemo', 'Cars' o 'Ratatouille'.

En el concierto de esta noche Ramírez Exposure y Jonson repasarán sus respectivos repertorios y también tocarán juntos algunos temas escoltados por la sección rítmica que integran Xavi Muñoz y Marcos Junquera. Aunque ha coincidido con ellos en algunas veladas recientes, no participará en la cita Richard Lloyd, guitarrista de los míticos Television que también colaboró en el disco de Ramírez. Las puertas del Dabadaba se abrirán a las 20.30 horas y las entradas cuestan 12 euros en venta anticipada y 15 en taquilla.